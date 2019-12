Le chef d’état-major par intérim de l’ANP a donné le ton pour sa première sortie médiatique, de ce que fera l’armée dans le futur. Son discours transmis par la télévision publique confirme ce que tout le monde savait déjà, à savoir que l’Armée nationale populaire a clairement opté pour la continuité de l’œuvre réalisée sous le commandement de son chef défunt, Ahmed Gaïd Salah. Le général-major, Saïd Changriha, à l’image de tout l’état-major réuni, hier, ne laisse aucun doute sur la détermination de l’institution militaire à rester républicaine et gardienne de la légalité constitutionnelle. Il ne peut en être autrement après l’éclatant succès remporté à travers la gestion d’une redoutable efficacité d’une crise majeure vécue par le pays. Dix mois de contestation populaire, des dizaines de milliers de manifestations à travers tout le pays et aucune goutte de sang n’a été versée. Cela devra s’enseigner dans toutes les académies militaires de la planète.

Sous le commandement de Ahmed Gaïd Salah l’armée a donc réussi un véritable miracle, compte tenu des conditions qui ont concouru à l’émergence du Mouvement populaire. Ce dernier qui s’est exprimé avec une liberté totale a compris le rôle central joué par l’armée dans le processus de recouvrement de sa souveraineté. Les Algériens ont mesuré l’amour qu’avait le défunt Ahmed Gaïd Salah pour le peuple et son ardent désir de le voir se développer dans la paix et la sécurité. Et cette symbiose, rare entre un peuple et son général, s’est exprimée lors des funérailles historiques du général de corps d’armée. Les millions d’Algériens qui l’ont pleuré à travers le pays sont autant de témoins d’une séquence de l’histoire de l’Algérie qui a connu un épilogue heureux, grâce à la sagesse du grand Moudjahid qu’était Ahmed Gaïd Salah. Son successeur à la tête de l’ANP a certainement apprécié cet amour réciproque et se doit d’honorer sa mission pour en être digne.

L’ANP qui a, à maintes reprises, affiché son intention de se conformer à son strict rôle constitutionnel, trouve dans l’élan populaire extraordinaire dont elle bénéficie, l’énergie et la motivation nécessaire pour ne jamais dévier de sa mission. Sous le commandement de Saïd Changriha, l’ANP sait désormais ce que le peuple veut qu’elle soit, à savoir le pilier de l’Etat moderne auquel aspire l’ensemble de la communauté nationale. C’est dire que la médiatisation de la réunion de l’état-major de l’armée aura prioritairement servi à dire aux Algériens que leur armée a reçu le message, qu’elle en est fière et qu’elle poursuivra sa mission de défenseur de l’Etat-nation. Cela dans le respect profond des droits et des libertés de tous les Algériens.