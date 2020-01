«Le département s’attellera à définir une vision ainsi que les conditions du décollage économique et du développement global du pays, à travers les études indispensables, ainsi qu’à détecter les signaux futurs en vue de les mettre à la disposition des secteurs gouvernementaux pour leur exploitation», c’est ce qu’a déclaré le nouveau ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective, Bachir Messaitfa, qui a pris ses fonctions, hier, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.

à cet effet, le ministre préconise de veiller dans la nouvelle feuille de route à «assurer des données objectives qui reflètent la réalité, des données exactes, transparentes, actualisées, bien stockées et analysables, à mettre au profit de l’Etat pour l’élaboration de plans, de stratégies et de politiques». «Nous ne pouvons pas travailler dans l’ombre, car les politiques publiques ne peuvent être utiles et efficaces sans des données réalistes et vivantes, étant donné que les informations statistiques disparaissent et réapparaissent au fil du temps».

C’est précisément le chaînon manquant de la stratégie de l’économie nationale , dans le mesure où, par leur absence, les informations économiques, et les statistiques réelles qui peuvent renseigner sur un état des lieux de façon régulière, ont largement contribué à priver les secteurs stratégiques, d’une vision de développement dans le moyen et le long terme, et par conséquent, les opportunités de relance et de réactivation des leviers économiques, ont été à chaque fois compromises et sacrifiées par ignorance de la situation économique précise.

à ce titre, il faut dire que les préjudices qui en ont découlé, ont assené à l’économie nationale un coup fatal, du fait que durant les années d’opulence générées par la manne pétrolière, l’Algérie disposait d’une réelle force de frappe, qui lui aurait permis de mettre en place les jalons d’une réelle économie de production et de services et de sortir de l’indépendance aux hydrocarbures.

Or, ce qui manquait aux responsables et aux dirigeants, c’est précisément, cette capacité de diagnostiquer à tout moment et d’apporter, en temps voulu, les réformes et les corrections nécessaires, à des situations financières inextricables et dangereuses, que le pays n’aurait certainement pas eu à subir, si le volet des statistiques et des perspectives, était efficacement conséquent. C’est dans ce sillage, que des secteurs hautement stratégiques, tels que, l’industrie, l’agriculture et le tourisme ont fini par sombrer dans les affres de l’obsolescence, sous le poids de la mauvaise gestion et des mesures improvisées qui, au final en plus de tuer tout espoir de renaissance, ont constitué le lit confortable de la corruption et de la bureaucratie. C’est dire à quel point le manque d’information et de prévision, peut s’avérer à l’origine du chaos économique.

à cet effet, Messaitfa, annonce d’ores et déjà , que son département se focalisera sur l’importance d’«atteindre un taux de croissance de 6% à l’horizon 2030, répondre à la demande interne, réguler les niveaux de consommation, réaliser les équilibres macroéconomiques, notamment la balance des paiements, redynamiser les secteurs en récession, assurer la bonne gestion de l’inflation et du marché de l’emploi, cristalliser une vision à long terme, apporter des solutions réalistes et pratiques, garantir des données statistiques et œuvrer à asseoir la règle de la transparence dans l’information économique».

Des objectifs qui représentent le défi majeur de l’économie nationale et qui demeurent, aux yeux des observateurs, étroitement liés, en dehors de l’importance des statistiques et des données, à l’efficacité de la législation qui sera mise à contribution pour renverser des pratiques destructrices qui, durant des années, se sont transformées en réflexes.