Ils sont de différentes nationalités, à savoir tunisienne, syrienne et somalienne. Ceux-là même qui avaient été enrôlés par Daesh pour détruire la Syrie, reviennent aujourd'hui avec l'aide de la Turquie en Libye. Que cherche à prouver ce pays? Quel est son objectif?

La Turquie veut-elle s'en débarrasser ou a-t-elle des intérêts à défendre? Quoi qu'il en soit, l'Algérie prend au sérieux chaque probable menace, notamment sur le fait que des informations font état selon des sources très bien informées, que parmi les terroristes ayant rejoint récemment la Libye, nombre d'entre eux se sont rapprochés du Sahel. Un terrain aussi miné que la Libye. L'Algérie prévoyait déjà, bien avant que la situation ne se complique en Libye, des stratégies pour faire face à de possibles infiltrations de groupes terroristes en Algérie. D'ailleurs, toutes les tentatives, depuis la chute de la Libye, ont échoué. Idem pour les groupes de criminels ayant tenté de rejoindre le sol algérien via la frontière malienne. En effet, l'ANP a à plusieurs reprises intercepté des groupes terroristes de différentes nationalités qui ont tenté de franchir les frontières. La stratégie de prévention adoptée, en fonction des développements de la situation dans les pays voisins, déstabilisés, continue de donner des résultats probants. Plus récemment, l'Algérie a dû revoir son plan offensif, après la tentative d'attentat kamikaze avorté à la frontière malienne. Un acte qui a nécessité le déplacement du chef d'état-major, le général-major Saïd Changriha, d'abord en signe de solidarité avec les troupes déployées dans cette région et ensuite pour une révision du dispositif sécuritaire. D'aucuns n'ignorent pas, en tout cas, que la menace qui pèse sur les pays voisins est réelle, d'où l'importance de fournir plus d'efforts afin de dissuader les criminels, qui tentent malgré les défaites subies, de gagner ne serait-ce qu'un écho médiatique. Néanmoins, grâce à sa grande expérience, l'ANP a toujours su y faire face. D'ailleurs, s'agissant de sa lutte contre la horde sauvage, elle vient de mettre en échec une tentative de ralliement aux groupes terroristes à Tlemcen. Dans ce contexte, un communiqué du MDN, transmis à notre rédaction hier, souligne que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a mis en échec, le 14 février, une tentative de ralliement aux groupes terroristes, où il a été procédé à l'arrestation de trois individus à Tlemcen, commandement de la 2e Région militaire». En novembre dernier, un détachement de l'Armée nationale populaire avait arrêté, dans deux opérations distinctes, dans le même contexte, dans la wilaya de Rélizane, huit individus qui projetaient de rejoindre des groupes terroristes sévissant au Sahel.

C'est dire que cette horde sauvage ne désespère pas tant qu'elle aura le soutien de certains pays, comme la Turquie ou encore certains pays du Golfe pour sévir encore.