«Allahu Akbar, Allahu Akbar...». C'est avec ces mots bien musulmans qu'a commencé, hier, la cérémonie de recueillement en la mémoire de l'archevêque émérite d'Alger, Mgr Henri Teissier. La chorale du diocèse et une chorale musulmane étaient venues pour dire adieu à ce grand homme de paix en chantant le «vivre ensemble en paix».

Un instant magique qui symbolise bien la vie de Mgr Henri Teissier, qu'il a sacrifiée au rapprochement entre les deux religions. Ce jour de deuil s'est vite transformé en un moment de joie et de tolérance. Les présents dans la basilique de Notre-Dame d'Afrique se sont levés comme un seul homme pour fredonner ces belles mélodies de béatitude. Le voile des nonnes faisait face au hidjab des dames du quartier, venus rendre un dernier hommage au frère qui les a aidées dans les moments difficiles. Même le ciel d'Alger a réagi à ces doux mots qui venaient célébrer Mgr Teissier. Puisqu'une chose incroyable s'est produite. Dès que les paroles du «vivre ensemble en paix» ont retenti à «Madame l'Afrique», le ciel s'est d'un seul coup arrêté de pleurer! Le déluge a laissé place à de beaux rayons de soleil qui laissaient apercevoir de loin le minaret de la Grande mosquée d'Alger. C'était l'hommage d'«El Bahdja» que cet archevêque aimé avait tant admirée chaque matin à partir de la grande esplanade de la basilique. «Henri appartient à l'Algérie et au peuple algérien. Il ne pouvait reposer en paix qu'à Alger!», a souligné avec beaucoup d'émotion la soeur du défunt qui était accompagnée de son fils. Chose qu'ont confirmée bon nombre de personnes présentes à cette cérémonie, notamment les habitants des quartiers voisins de Notre-Dame d'Afrique.

Des fleurs pour dire adieu au frère

Certains sont venus de bon matin pour s'incliner devant sa dépouille alors que d'autres ont attendu sous le froid et la pluie pendant plusieurs heures la fin de la cérémonie officielle pour pouvoir accéder à l'intérieur de la chapelle Sainte-Monique. «J'ai toujours habité à Notre-Dame d'Afrique, je suis veuve depuis plus de 30 ans. J'ai élevé mes enfants seule. Dans les moments difficiles le Père Teissier et son église m'ont beaucoup aidée», assure une vieille femme qui ne pouvait retenir ses larmes.

«Sans lui, ni moi ni mes enfants aurions pu survivre, notamment durant la décennie noire», soutient cette dame qui semble très modeste, mais qui avait apporté un très grand bouquet pour dire adieu à celui qu'elle qualifie de «frère». En parlant justement de la décennie noire, nombre de personnes présentes ont tenu à mettre en évidence le soutien qu'il a apporté au peuple algérien durant ces années sombres de leur histoire. «Malgré les menaces de mort qui pesaient sur lui, il a toujours refusé de quitter l'Algérie», témoigne l'un des membres de sa congrégation. «Il se considérait algérien, pour lui c'était un devoir de vivre ces moments difficiles avec ses compatriotes auxquels il a témoigné, à travers ce geste, sa solidarité. Il disait: ‘'Si je dois mourir, que je meurs auprès des miens», ajoute le même religieux. Le temps passe, le nombre de personnes qui affluent ne diminue pas! Les restrictions liées à la crise sanitaire ont fait que tout ce monde ne pouvait pas accéder à l'enceinte de la basilique. Les personnes présentes ont été informées qu'elles pouvaient suivre la cérémonie à partir de la page Facebook de la basilique.

Les hommages pleuvent...

Mais malgré le vent fort et la pluie, beaucoup ont choisi de rester sur la grande esplanade où des haut-parleurs ont été installés pour l'occasion. Ils suivaient en direct cette cérémonie. L'émotion était à son comble! À l'intérieur de la basilique, les témoignages sur la bonté de l'homme se succédaient. À l'image du représentant de la Tariqa Alawiya, Cheikh Khaled Bentounès. La commémoration qui devait durer une heure, dépasse les deux heures! Tout le monde veut prendre la parole pour lui rendre hommage. Paul Desfarges, l'évêque (actuel) d'Alger doit même jouer les «modérateurs», avant de rappeler que même le destin lui a rendu, à sa façon, hommage. «Il a été rapatrié dans sa chère Algérie le 8 décembre, date durant laquelle la Journée internationale du vivre ensemble en paix a été proclamée», a-t-il précisé. «C'est aussi l'anniversaire de la béatification des moines de Tibhirine et des 12 autres religieux», a-t-il ajouté précisant que ces deux évènements lui tenaient fortement à coeur. Après les belles paroles de Père Desfarges, la cérémonie s'est achevée pour laisser de nouveau place au recueillement. C'est à 16 h, dans l'intimité, qu'il a été inhumé à l'intérieur de la chapelle Sainte-Monique. Il repose désormais en paix auprès du cardinal Duval. Ils admirent Alger pour l'éternité...