Un beau soleil le matin avant que le ciel ne pleure encore! Il était, à l'image d'Alger où régnait, hier, un mélange de joie et de tristesse. Le bonheur de revoir son archevêque émérite rentrer au pays. Le chagrin, que ce soit pour un dernier adieu! Décédé le 1er décembre dernier à Lyon, Mgr Henri Teissier est revenu, dans l'après-midi d'hier, sur cette terre qu'il a tant aimée. Cette Algérie qui l'a vue grandir et qu'il a toujours refusé de quitter, même durant la décennie noire lorsque sa vie était en danger. Il était presque 15 h, au salon d'honneur de l'aéroport Houari Boumediene d'Alger, quand atterrit l'avion de la compagnie Air Algérie transportant sa dépouille mortelle. Il s'est arrêté au pied d'un tapis rouge, face aux troupes folkloriques de la Protection civile et de la Garde républicaine. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, ainsi que d'autres officiels algériens, étaient présents pour réserver un accueil officiel au corps de cet homme de paix. Des membres de la congrégation de l'église d'Alger étaient également là, à attendre leur guide spirituel.

Habillés de leurs plus beaux clergymens, ils arrivaient difficilement à retenir leur émotion, surtout lorsque les agents de la Protection civile ont porté le cercueil, recouvert de l'emblème national, à l'intérieur du hall du salon d'honneur. D'un pas solennel et sous les sons de la fanfare, ils déposent le cercueil afin de lui présenter les honneurs. Un sentiment indescriptible règne à ce moment-là. Cet accueil était un grand moment de tolérance et de bien-vivre ensemble, comme l'a toujours prôné le défunt. Le corps de Mgr Henri Teissier a ensuite été transporté, par une ambulance du Samu à sa fameuse

«résidence» qu'est la basilique de Notre-Dame d'Afrique. En chemin, il a fait un dernier tour d'honneur dans «El Bahdja» pour «admirer» les ruelles de sa capitale. Il est un peu plus de 16 h, quand le cercueil de l'archevêque émérite d'Alger arrive à «Madame l'Afrique». À 17 h, une cérémonie religieuse débute dans l'enceinte de la basilique. Malgré les risques du Covid-19 et le mauvais temps, une foule nombreuse était venue assister à cette cérémonie. Il y avait bien évidemment des membres de la communauté chrétienne d'Algérie, mais aussi des musulmans venus rendre hommage à celui qui a tant fait pour le rapprochement entre les deux religions.

Des amis du défunt, des religieux et des personnalités du monde de la culture étaient également présents. Les restrictions liées à la crise sanitaire ont fait que tout ce monde ne pouvait pas accéder à l'enceinte de la basilique. Les personnes présentes ont été informées qu'elles pouvaient suivre la cérémonie à partir de la page facebook de la basilique. Mais malgré le vent fort et la pluie, beaucoup ont choisi de rester sur la grande esplanade où des haut-parleurs ont été installés pour l'occasion. Ils suivaient en direct cette cérémonie de l'émoi qui réchauffait les coeurs... Une belle soirée d'hommage qui a été «entrecoupée» par le couvre-feu sanitaire. À la tombée de la nuit, les personnes présentes ont commencé à quitter les lieux les unes après les autres. Cela non sans se donner

rendez-vous pour le lendemain (ce matin, Ndlr), puisqu'un programme de recueillement est prévu. Il est, en effet, possible de se recueillir devant la dépouille mortelle et d'écrire sur le livre d'or, entre 9h et 10h45. À 11 h, un hommage officiel sera rendu au défunt, toutefois l'accès à l'intérieur de la basilique demeure limité. En ce sens, il sera possible d'écouter les prises de parole depuis l'esplanade ou de suivre l'hommage sur la page facebook de la basilique.

De 12h à 15h45, il sera également possible de se recueillir devant la dépouille mortelle, de signer le Livre d'or et de rencontrer les membres de la famille Teissier, les quatre évêques d'Algérie et des mem-bres de l'église. Mgr Henri Teissier sera inhumé, à 16h à la chapelle Sainte-Monique de la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Il y reposera en paix, aux côtés du cardinal Duval..