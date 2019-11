Le candidat du RND à la présidentielle, Azzedine Mihoubi s’est rendu hier à Souk Ahras et Annaba. Il continue à exposer le contenu de son programme électoral. Beaucoup de promesses ont été faites par ce candidat qui poursuit sa campagne dans un climat très tendu. Il faut noter qu’il a été souvent, à l’instar des autres prétendants, chahuté lors de ses différentes sorties sur le terrain.

Selon l’agence officielle, il a indiqué, jeudi à Tebessa que « la prochaine présidentielle sera différente de celles qui l’ont précédée au vu des garanties de la transparence du scrutin qui sont réunies et des conditions qui la caractérisent ». « Cette fois-ci les choses sont différentes car lors des précédents scrutins, le président était connu plusieurs mois avant le vote », a-t-il précisé .

Il a ajouté que « grâce à l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), les règles du processus électoral ont changé car le respect de la voix de chaque électeur et des candidats sont garantis, ce qui permet à la démocratie de s’installer au sein de la société ». « S’il y avait une autre alternative que l’élection, nous l’aurions suivie », a-t-il indiqué. Il a soutenu qu’à travers sa résolution sur l’Algérie, « le Parlement européen concernant les droits de l’homme en Algérie vise à créer un vide pour ses propres intérêts ».

Le candidat a appelé « à se rendre massivement aux urnes pour répondre à ceux qui surenchérissent sur l’Algérie et sa souveraineté et pour consacrer la volonté populaire ». « Le choix de l’élection permettra la mise en place d’institutions fortes à l’instar de la justice et du Parlement ainsi qu’un gouvernement fort avec un programme convaincant », a-t-il dit. « Nous voulons une République, des institutions auxquelles nous aurons recours en cas de crise encadrées par une Constitution qui n’obéit pas aux humeurs », a-t-il indiqué.

Pour lui « toutes les revendications du Hirak ont été satisfaites, à savoir l’annulation de l’élection, la démission de l’ancien président ainsi que l’ouverture des dossiers de la corruption et le lancement d’un dialogue pour le retour à la vie constitutionnelle ». Concernant Tebessa, il a promis « de consacrer un plan spécial aux régions frontalières basé sur la libération des initiatives et la simplification des procédures pour la création d’entreprises afin de créer une ceinture économique qui absorbera le chômage dans la région et valorisera ses spécificités et ses potentialités ».

Il a promis aussi de promouvoir « les grands projets miniers de la région, à réhabiliter ses usines ainsi qu’à élargir son réseau routier et à procéder à son raccordement à l’autoroute Est-Ouest ».