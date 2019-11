Comme au moins, trois autres candidats, l’ancien ministre de la Culture et actuel secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a animé un meeting au niveau de la salle de cinéma El-Afrah à Adrar. Il a été, auparavant, reçu par les notables de la zaouïa Sidi Lahbib. Pour le nouveau patron du RND «l’élection présidentielle est une question cruciale pour dépasser la crise politique, économique et sociale prévalant actuellement». «Nous souhaitons qu’il y aura une forte participation à l’occasion de ce grand rendez-vous», a-t-il annoncé. Pour Mihoubi «toutes les revendications du Hirak ont été satisfaites bien que leur plafond ait été sans cesse relevé». «Nous irons à l’élection présidentielle pour mettre en œuvre l’article 8 de la Constitution». Il s’est engagé, s’il venait à être élu président de la République, à «renforcer davantage les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne portent pas atteinte aux coutumes et traditions». Il a relevé l’importance d’«actualiser le processus démocratique et de l’appuyer avec plus de mécanismes créés, de façon à ériger ces dernières en un facteur de progrès et non d’extrémisme». Il a indiqué, ce samedi, que «Les Algériens sont sortis dans un Hirak populaire en quête de nouveaux espaces pour l’exercice de leur lutte politique en dehors des cadres traditionnels», réitérant son engagement dans ce sens, à «œuvrer à comprendre cette mutation et la cerner, notamment à travers l’actualisation de la forme actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation de plus d’acquis au profit des libertés et de l’indépendance des deux pouvoirs, judiciaire et législatifs».

Au volet économique, il a promis de mener des réformes structurelles qui permettent d’améliorer le climat des affaires et de réunir les conditions du décollage économique de l’Algérie, affirmant qu’«il formera un gouvernement de compétences nationales, créera un grand ministère de l’Economie et qu’il promouvra le rôle consultatif du Conseil national économique et social (Cnes) ». Quant au volet social, il a mis en exergue le principe de l’égalité en droits et chances en vue de bénéficier d’un service public de qualité, relevant ses engagements quant à la suppression de la subvention généralisée, la poursuite des formules de logement réussies et au lancement d’un programme national dédié à la relance des hôpitaux. Au plan politique le candidat du RND promet d’élaborer une nouvelle Constitution qui consacrera la séparation et l’équilibre des pouvoirs et armera le contrôle de l’action de l’Exécutif par le législatif. Elle consacrera l’indépendance de la justice en accordant l’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature par rapport au président de la République. Par ailleurs, il a estimé que «toutes les conditions nécessaires à l’organisation de la présidentielle étaient réunies». Le candidat à la magistrature suprême juge enfin toute objection à ce processus mènera à l’impasse et à un vide constitutionnel qui ne profitera à personne.