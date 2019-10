Il pourrait être le 1er candidat officiel à la présidentielle du 12 décembre prochain. Selon certaines sources au RND, Azzedine Mihoubi devra déposer sa candidature au courant de la semaine prochaine. « Mardi probablement », révèle la même source. Le Rassemblement national démocratique (RND) aurait déjà collecté plus de 100 000 formulaires de parrainage. « Avec les 20 0 00 nouveaux formulaires retirés la semaine dernière, on espère déposer plus de 120 000 signatures », se félicite la même source.