Azzedine Mihoubi descend enfin dans l’arène ! Plus de deux semaines après son élection à la tête du RND, il a animé sa première conférence de presse. Le successeur de Ahmed Ouyahia n’est pas allé par quatre chemins en affirmant que le remède à la crise était « l’élection présidentielle ». Il préconise dans ce sens d’aller aux urnes le plus rapidement possible. Dans ce sens, il apporte son soutien au Panel de dialogue national pour cette initiative qui veut rapprocher les Algériens pour mettre fin à cette situation qui perdure depuis près de 6 mois. Le nouveau secrétaire général du RND a, par la même occasion, dénoncé « la pression que subit le Panel ». Une pression politique et médiatique, assure-t-il avant d’insister sur ce dialogue qui doit mener vers l’élection d’un nouveau chef de l’État. Azzedine Mihoubi a, néanmoins, tenu à mettre en avant les lignes rouges que le dialogue ne devra pas franchir. « La Constitution, les constantes nationales, la justice et l’armée sont les frontières qui ne peuvent être franchies », a-t-il conclu avec ce qui sonne comme un avertissement.