Il a été le premier candidat à la candidature à l’élection présidentielle à déposer son dossier auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections. Azzedine Mihoubi candidat du RND, a tenu à préciser ce mercredi lors de la conférence de presse tenue au siège de l’Anie, que «l’opération de collecte des signatures n’a pas été facile , mais nos avons été présents dans plus de 90% des communes de notre pays, car le plus important dans ce processus électoral est d’arriver à toucher le plus grand nombre de citoyens.

Cela a nécessité une mobilisation sans précédent, du réseau RND à travers le territoire, afin de convaincre les citoyens et leur expliquer que la prochaine élection sera déterminante pour l’avenir de l’Algérie. Car ce rendez-vous électoral sera l’occasion de concrétiser la volonté du peuple, et d’élire un président de façon démocratique, et transparente».

Revenant sur les motivations qui ont poussé son parti à prendre part à cette élection, Mihoubi explique que «cette élection revêt une importance particulière, car il ne s’agit pas de l’émergence d’un parti, ou d’une personnalité politique, il est question de l’avenir de notre pays, et d’une solution de sortie de cette crise. De ce fait, ce qui nous importe en premier c’est de réussir l’organisation de rendez-vous électoral ». Dans ce sens, le candidat du RND a souligné l’importance du respect des lois et textes qui régissent les opérations électorales, notamment la présence des signataires lors de l’authentification des formulaires, indiquant que « le travail de nos équipes ne consistait pas uniquement dan la collecte des signatures, mais visait essentiellement à les convaincre de l’importance des élections. Ceci étant, nous avons rempli toutes les conditions pour le dépôt du dossier, et je peux vous dire que nous avons dépassé de loin le nombre de signatures exigé ».

Par ailleurs, Mihoubi n’a pas manqué d’évoquer quelques grandes lignes de son programme, évoquant avec force, la détermination et la capacité de sa formation, à présenter aux Algériens des réponses à leurs préoccupations « notre vision est celle d’un programme qui comportera une multitude d’axes, un grand nombre de propositions de solutions, opérationnelles , pour répondre aux problèmes que rencontrent les Algériens dans leur vie courante ». Et d’ajouter « notre programme sera consacré essentiellement à résoudre les problèmes urgents des citoyens. Ce travail sera effectué par des compétences algériennes, à travers des ateliers de réflexion, dont le but est de rendre ce programme le plus praticable possible sur le terrain car notre discours ne sera pas fait que d’effets d’annonce ou de promesses sans lendemain, il s’agit pour nous de présenter des solutions réalisables en harmonie avec la volonté du peuple et la réalité de la situation ».

Concernant la campagne électorale, Mihoubi s’est dit favorable à une campagne compétitive, mais propre, basée sur la teneur des programmes et des idées « nous voulons une campagne d’interactivité avec le citoyen, être à leur écoute, de façon à jouer pleinement notre rôle, dans la construction d’institutions fortes de l’Etat. A cet effet, nous travaillerons à consolider et préparer nos bases sur tout le territoire national dans le but de transmettre les axes importants de notre programme sur le plan politique, économique, et social, mais également en matière de recherche scientifique, et ce en plus d’un programme spécialement dédié aux jeunes, afin de répondre à leurs besoins et préoccupations ».