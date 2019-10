Dans le but d’atténuer le suspense qui plane sur les dépôts de dossiers de candidature pour l’élection présidentielle, le chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections, Ali Draâ a expliqué lors de la conférence de presse tenue, hier, au siège de l’Anie que «le premier dépôt de dossier de candidature sera pour demain mercredi à 10 h, au niveau du siège de l’autorité. Ceci étant, l’Anie n’a pas le droit de divulguer les noms des candidats qui vont déposer leurs dossiers de candidature avant la date limite fixée pour samedi 26 octobre. l’Anie a opté pour cette formule de dépôt de dossier par rendez-vous, pour faciliter et maîtriser le flux des dépôts, mais en aucun cas elle est habilitée à se prononcer à la place des candidats».

Interrogé sur les moyens importants qu’utilisent certains candidats, considérés comme étant les poids lourds de cette élection, Ali Draâ précise que «le rôle de l’Anie est clair, il consiste à contrôler les dossiers des candidats, les formulaires de signatures et veiller sur le bon déroulement de l’opération, avec une répartition équitable des chances entre les candidats. Ceci dit, au terme de cette opération, les candidats dont les dossiers seront rejetés, auront la possibilité de s’adresser au Conseil constitutionnel pour déposer leurs recours». Selon les informations qui circulent en coulisses, le programme officieux des dépôts de dossiers, renseigne sur une concentration de dépôts les derniers jours, notamment les jeudi 24 et samedi 26 octobre, indiquant que le premier dépôt prévu pour ce mercredi serait celui du candidat Azzedine Mihoubi. Par ailleurs, Mme Amal Daci, membre de l’Anie, chargée de la communauté algérienne établie à l’étranger, est revenue en marge de la conférence, sur les dispositifs mis en place pour permettre à la diaspora algérienne de participer à ce rendez-vous électoral:

« Nous avons enregistré un engouement important de la communauté algérienne établie à l’étranger en matière d’inscriptions sur les listes électorales pour l’élection du 12 décembre prochain. Les préparatifs et les dispositifs sont fin prêts pour accueillir notre diaspora. le président de l’Autorité nationale indépendante des élections a mis en place tous les dispositifs sur cinq régions du monde, en l’occurrence l’Asie, l’Europe, l’Afrique, les Etats-Unis d’Amérique et le Moyen-Orient. à cet effet, sept coordinateurs de l’Anie ont été désignés et seront installés à partir de la semaine prochaine», précise-t-elle. Indiquant dans le détail qu’«il s’agit de deux coordinateurs établis à Paris, en plus du coordinateur installé en Allemagne pour le suivi sur la région Europe, en Afrique nous avons un coordinateur en Tunisie, pour le Moyen-Orient, la coordination se fera à partir du Caire, tandis que pour les USA et le Canada, le coordinateur est installé au Canada». Et d’ajouter : «Nous comptons 114 bureaux de vote à travers le monde, dont 17 uniquement en France, répartis entre postes consulaires et ambassades. Ceci dit, des bureaux de vote seront ouverts pour la communauté algérienne résidant loin des représentations consulaires.»