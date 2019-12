Le candidat du RND à l’élection présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, s’est engagé jeudi dernier, depuis Sétif « à restituer à l’Histoire sa place dans le système scolaire et culturel ainsi que dans les médias et la vie des familles algériennes ». Lors d’un meeting populaire animé dans le cadre du 19ème jour de la campagne électorale il a affirmé qu’ « il œuvrera, s’il était élu président de la République, à conférer une grande place à l’Histoire dans le système scolaire et culturel, dans les médias et dans la vie de la famille algérienne humble pour construire une génération fière de sa mémoire et de ses héros ».

Il a ajouté que « le peuple doit être plus conscient et accorder davantage d’importance à l’Histoire qui revêt une grande valeur pour la préservation de la mémoire et asseoir la civilisation dans divers domaines».

Il a également évoqué les potentialités économiques et industrielles de la région de Sétif qu’il a qualifiée de « modèle remarquable de développement et de modernité ayant réussi à attirer les inventeurs, les producteurs et les investisseurs jouissant de la capacité d’innover et de concrétiser de projets complexes, et leur a promis davantage de moyens et d’encouragement».

Dans le même contexte, le représentant du RND a considéré que « l’ouverture de nouvelles sociétés et la concrétisation de nouveaux investissements généreront des emplois pour les jeunes et des richesses en leur offrant plus d’opportunités de réussite loin de « solutions de raccommodage à l’instar du filet social».

Les investissements véritables, a-t-il estimé, « sont ceux qui génèrent des emplois aux jeunes, surtout que la région et les wilayas avoisinantes renferment de grandes énergies de management de mégaprojets à la disposition desquels il faut mettre en place les conditions opportunes loin de la bureaucratie, de la corruption et des pratiques négatives».

Le candidat a promis à la région, « en cas de son élection en tant que président de la République, de multiples projets dont un grand hôpital répondant aux besoins de la population et un stade olympique qui sied à la réputation sportive de la région».

Il s’est aussi engagé « à combattre le recours aux manœuvres pour accéder au logement social et à relever l’aide accordée par l’Etat au logement rural».

Il a affirmé que son programme électoral était le « fruit d’efforts de jeunes Algériens et est applicable sur le terrain», et s’est engagé à prononcer un discours annuel depuis le Parlement dans lequel il évoquera tout ce qui intéresserait les citoyens et à organiser des rencontres régulières avec toutes les catégories de la société.