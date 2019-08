Un changement républicain pour sortir de la crise et un «Hirak» mental pour métamorphoser le RND. C’est ce qu’a proposé, hier, lors d’une conférence de presse organisée au siège du parti, le nouveau secrétaire général par intérim du RND, pour sa première sortie médiatique. Ne se perdant pas en conjectures, Azzedine Mihoubi est revenu sur la crise politique, exposé la solution, parlé de la mutation de sa formation politique avant de surfer sur les autres questions d’actualités évitant d’aller en profondeur sur certains sujets. Pour l’ex-ministre de la Culture, il y a quatre points qui constituent une ligne rouge et qui n’admettent aucun débat : la Constitution, les décisions de justice, l’Armée nationale populaire et les constantes du pays. Sur tout autre question, le nouveau secrétaire général se dit prêt à discuter. Mais avec qui ? Et justement, Azzedine Mihoubi ne manque pas d’afficher son refus catégorique à l’exclusion du RND du dialogue, qu’il assimile à une tentative de rayer sa formation de la carte politique du pays. «C’est du populisme et de la démagogie» affirme Mihoubi, ne manquant pas de rappeler que les trois quarts de ses militants ont accompagné le Hirak dans toutes ses manifestations depuis le 22 février dernier et ils continuent de le faire. Revenant sur l’initiative de sortie de crise que lance le RND, nommée «changement républicain», Mihoubi va expliquer que c’est une démarche qui vise à «concrétiser les attentes des Algériens». «Après 30 ans de transition démocratique, c’est aujourd’hui le moment historique pour passer à la phase de changement républicain», a déclaré le nouveau patron du RND appelant à ce propos tous les acteurs politiques «à jouer leur rôle historique pour transformer les rêves du peuple algérien en réalité palpable». Il propose notamment, dans cette nouvelle initiative qu’il compte soumettre au débat national, «une commission indépendante constituée de personnes non politiques et de cadres capables de donner une valeur ajoutée» pour l’organisation de l’élection présidentielle. Le premier responsable du parti ajoute qu’au cas où la feuille de route proposée «a un bon écho, nous allons la présenter au prochain président de la République élu». Revenant sur le Panel de dialogue mandaté par le chef de l’Etat, Mihoubi ne va pas manquer d’égratigner l’Instance nationale de dialogue et de médiation de Karim Younès en la désignant comme simple commission dont il dit suivre son travail «nous verrons si cela nous donne des solutions rapides pour l’organisation des élections» car «nous ne pouvons pas résoudre toutes les choses actuellement. Certaines questions relèvent de la priorité du prochain président du pays». Le conférencier ne manque cependant pas de souligner le fait que toutes les initiatives de sortie de crise sont «sincères» mais portent les germes de leur échec «en raison de l’exclusion qui caractérise leur mode opératoire, l’absence de mécanismes d’application et le défaut d’une vision d’avenir claire». Abordant l’avenir du RND et sa nouvelle lancée politique, Azzedine Mihoubi annonce une grande ouverture envers la jeunesse et parle aussi d’un «Hirak» des mentalités. «Le parti sera ouvert à la jeunesse, il y a une volonté de créer un ‘‘Hirak’’ dans les mentalités des militants du RND» a souligné Mihoubi. Il a annonce, cependant, que son parti risque de connaître des divergences avec des anciens partenaires. «Nous serons un parti qui sera ouvert sur toutes les propositions et initiatives, mais nous pouvons être en divergences avec plusieurs partis, avec qui nous n’étions pas auparavant», a souligné le SG intérimaire sans donner plus de détails. Répondant à une question portant sur les dernières arrestations dans les affaires en justice, Mihoubi se contente de dire : «Quand la justice travaille, les politiciens ne se mêlent pas.» Au sujet de l’enregistrement attribué à Ahmed Ouyahia qui circule sur les réseaux sociaux, Mihoubi va confirmer qu’il s’agit bien d’un discours d’Ahmed Ouyahia où il affichait son rejet de soutenir le 5ème mandat de Abdelaziz Bouteflika.