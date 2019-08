Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, a appelé hier à adopter «une approche» par la voie du dialogue, favorisant la convocation d’une élection présidentielle «dans les plus brefs délais». Lors d’une rencontre avec les secrétaires de wilaya organisée au siège du parti, Mihoubi a affirmé le soutien du RND au dialogue national, insistant sur l’importance de tenir «une réunion à laquelle prendront part tous les Algériens sans exclusive». Il ne manquera cependant pas d’indiquer juste après «n’avoir reçu aucune invitation de la part de l’Instance conduite par Karim Younès», ajoutant, néanmoins, que sa direction et les militants s’engagent à respecter les résultats du dialogue s’ils y voient un moyen de servir le processus constitutionnel, à même d’aboutir à une présidentielle et oeuvreront à en appliquer les recommandations. En réponse aux appels à la dissolution de son parti, Azzedine Mihoubi a déclaré «la seule partie qui peut sanctionner ce parti, c’est l’urne lors des prochaines élections» ajoutant «les élections vont déterminer notre poids et celui des autres». Il a enfin salué le rôle de l’institution militaire avant de s’attaquer à «certaines parties» qui insistent «pour l’instauration d’une période de transition» qui, selon lui, «dissimulerait des tentatives de contourner la volonté du peuple».