«Etonné» du contenu d'un récent article de l'hebdomadaire français Le Point, qui a fait référence à la wilaya de Tindouf comme étant un territoire «sous contrôle du Front Polisario», l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed-Antar Daoud, a qualifié le fait de «grave dérapage» qui appelle à une réparation pour «rétablir la réalité des faits dans leur signifiant et leur signifié».

Citant l'article publié le 19 janvier, sous l'intitulé Manoeuvres algériennes dans le Sahara près de la frontière marocaine qui s'appuie sur une dépêche de l'AFP, l'ambassadeur a, dans une mise au point adressée au directeur de la publication, souligné qu' «il aurait été utile» pour la rédaction de l'hebdomadaire, aussi bien pour l'information de ses lecteurs que pour sa crédibilité, de «vérifier les informations qu'elle a rapportées avant de verser dans les allégations dénuées de tout fondement sur l'appartenance territoriale de la wilaya de Tindouf», «du moins, il aurait été plus simple et certainement plus crédible de reprendre fidèlement les paragraphes de l'AFP», écrit-il dans sa mise au point. «Le chapeau de l'article indique que l'Algérie a procédé à des manoeuvres militaires dans la zone sous contrôle du Front Polisario!

Puis dans le corps du texte, il est même mentionné que Tindouf (Sud) est une province du Sahara sous administration du Front Polisario et frontalière du Maroc», s'étonne Mohamed-Antar Daoud.

Et d'ajouter: «Sans faire offense à vos connaissances en matière géographique et géopolitique, faut-il préciser que Tindouf est une partie intégrante de l'Algérie tel qu'il est d'ailleurs explicité dans la dépêche de l'AFP à laquelle fait référence votre rédaction.»