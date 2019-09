Une cellule de crise, composée de représentants des diverses directions exécutives, a été installée au siège de la wilaya de Skikda, pour suivre la situation et prendre les mesures nécessaires suite aux fortes pluies ayant provoqué des inondations samedi dernier dans les communes de Skikda et Hamadi Krouma. «L’opération de pompage des eaux se poursuit jusqu’à cette heure sur la RN-44 AB à l’entrée de la ville de Skikda et à la cité des Frères Saker, où les accès aux immeubles ont été submergés, isolant des habitants, ainsi qu’à la cité Merdj Dhib où les rues restent inondées», ont indiqué les services de la wilaya. Celle-ci a enregistré entre samedi après-midi et dimanche 141 mm de pluie. La Protection civile a eu à secourir une quarantaine de personnes. Des pluies torrentielles, accompagnées de rafales de vent, ont provoqué la coupure du courant électrique dans bon nombre de quartiers de la partie Est de Skikda, dont Filfila et dans certaines cités comme Hamrouche Hamoudi, dans la commune de Hamadi Krouma, et ce depuis dimanche matin. Les services de la Sonelgaz ont indiqué que leurs agents travaillent d’arrache-pied pour procéder au rétablissement de l’électricité, soulignant que ces derniers n’ont pas encore pu accéder à certains endroits, du fait que des routes restent encore inaccessibles.