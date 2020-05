La brigade territoriale relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira a réalisé un important coup de filet dans les rangs du grand banditisme. Après une filature et des investigations approfondies, les éléments de cette brigade ont arrêté un groupe de trafiquants composé de 14 personnes. L’enquête en plus d’avoir mis hors état de nuire de la bande, a permis la saisie de 2,240 kilogrammes de kif traité, 40 comprimés de psychotropes, un lot d’armes blanches et la somme de 2 594 500 DA recette des ventes. Les prévenus ont été présentés par-devant la justice qui décidera de leurs sorts respectifs.