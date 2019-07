Une mission pas facile, mais grâce à une conjugaison accrue des efforts, elle est accomplie. Après des heures de galére et de stress, la situation dommageable qu’ont rencontrée nos supporteurs au Caire, a pris fin. Nos compatriotes, dont le nombre est de 7800 supporters, sont rentrés tous « sains et saufs ». La dernière vague est rentrée, hier au pays. En l’espace de 48 heures, tous nos supporteurs sont bien rentrés chez eux! Cette histoire des supporters abandonnés à l’aéroport international du Caire, a fait couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, des accusations et des interrogations s’imposaient. Selon des témoins, cette situation chaotique a été causée par des supporters inconscients. Ces derniers, devaient assister aux quarts et à la demi-finale, puis rentrer le lendemain au pays, mais hélas, ils n’ont pas respecté le programme et ont provoqué ainsi, toute une anarchie. Et pour les rapatrier, tout un programme a été mis en place. Chamboulement, notamment pour ceux qui ont fait le voyage en prévision de la finale, puisque aucune priorité n’a été respectée. «Premier arrivé, premier servi !» Pour la compagnie nationale de transport aérien Tassili Airlines l’opération du retour du Caire (Egypte) des supporters algériens vers Alger, Batna et Constantine est achevée. Dans un communiqué, la compagnie aérienne explique que le dernier vol est présentement en instance de départ du Caire à destination de Laghouat pour l’acheminement ultime programmé la matinée du dimanche. Ajoutant que, Tassili Airlines a, dans ce contexte, rappelé qu’elle a été associée à l’effort national déployé, afin d’assurer le transport aux supporters algériens, partis au Caire pour soutenir l’Equipe nationale à la finale de la CAN-2019, à travers le déploiement de huit vols à partir d’Alger, Batna, Constantine et Laghouat en phase aller et huit autres vols en phase retour. De son côté, Air Algérie a donné des précisions. Sept avions d’Air Algérie ont été programmés, dimanche, pour rapatrier les supporters algériens toujours en Egypte, 48 heures après la finale de la coupe d’Afrique des nations. Le dispositif de transfert des supporters est achevé. « D’importants moyens humains et matériels ont été dépêchés par Air Algérie sur place pour la réussite de cette grande opération aérienne », indique Air Algérie dans un communiqué. On rappelle, dans ce contexte que, nos supporters ont commencé à regagner le pays à l’issue de la finale de la coupe d’Afrique des nations 2019 remportée par l’Algérie devant le Sénégal (1-0) vendredi soir au Caire. On note, qu’un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre Noureddine Bedoui, avait décidé de mobiliser 28 avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, 4 800 supporters vers Le Caire pour encourager l’Equipe nationale de football à l’occasion de la finale de la coupe d’Afrique des nations. De plus, neuf avions militaires ont décollé vendredi depuis plusieurs aéroports du pays en direction du Caire transportant 870 autres supporters. Le retour a été assuré par ces mêmes appareils à temps. On rappelle dans ce contexte, qu’un pont aérien pour le déplacement des supporters, avec aller-retour gratuit, a été déployé pour cette occasion. Tension, stress, mauvaise organisation, peur et autres... Tout est terminé et cette histoire n’est qu’un mauvais souvenir pour nos jeunes. Le plus important c’est qu’ils ont remporté la Coupe et le Prix, quelle récompense. Le rêve est devenu réalité ! L’Algérie est championne d’Afrique. On rappelle, que l’Algérie a célébré la victoire jusqu’au petit matin... Youyous, klaxons, feux d’artifice ont décoré chaque coin de la République, dans une ambiance de folie.L’épidémie de la fièvre du «ballon rond» s’est répandue autour de nous depuis que nous sommes arrivés à la finale. Cerise sur le gâteau, nous avons remporté avec mérite cette deuxième étoile tant attendue… Nous avons remporté la coupe d’Afrique des nations, (CAN), yes, on a gagné !