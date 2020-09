C'est l'étape ultime qui mènera au référendum qui doit se tenir le 1er novembre qui vient d'être franchie. L'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales s'est achevée, hier. Elle doit enregistrer plus de 500000 nouveaux inscrits et pas moins de 160000 radiations. Le corps électoral compte actuellement 24111081 électeurs, auquel il faut rajouter entre 500000 à 600000 nouveaux inscrits, avait déclaré samedi dernier, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, avait donné dimanche dernier, depuis la wilaya de Boumerdès, le coup d'envoi de l'assainissement des fichiers électoraux. Une démarche qui est intervenue dans la foulée de la signature, le 15 septembre, du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, pour le référendum sur le projet de révision de la Constitution par le chef de l'Etat.

Le décret présidentiel a fixé, en vertu de l'article 14 de ladite loi organique, la date de la révision exceptionnelle des listes électorales, au 20 septembre courant, pour une durée de 8 jours. Une période qui a été marquée par une campagne de sensibilisation à «ce projet national». L'Anie avait fait de l'action de sensibilisation une de ses principales prérogatives. «Notre travail consiste à sensibiliser le citoyen, quant à l'impératif d'exercer son droit de vote, selon le principe de la démocratie participative, sans pour autant s'immiscer, d'une façon ou d'une autre, dans son choix», avait déclaré son président, qui a assuré que tout était prêt pour cet événement, malgré la pandémie de coronavirus qui a offert la possibilité aux nouveaux électeurs de s'inscrire à distance.

Une première qui a permis d'afficher 58 628 nouveaux inscrits sur la plateforme numérique des listes électorales et d'en radier 33 280, selon les chiffres avancés le 23 septembre. Rien n'a été laissé au hasard. Sur le plan sanitaire, un protocole a été adopté pour que ce rendez-vous puisse se dérouler dans des conditions qui ne favoriseront pas l'expansion du covid-19 toujours actif, malgré une décrue notoire observée depuis plusieurs jours.

«Un protocole sanitaire pour le référendum a été globalement adopté et il ne reste que quelques légères corrections à apporter, ultérieurement, par le comité», avait indiqué le Comité scientifique dans un communiqué rendu public le 3 septembre. L'Autorité nationale indépendante des élections a, de son côté, formulé des propositions relatives aux mesures sanitaires pour les électeurs, les bureaux de vote et l'opération de dépouillement. Elles ont été validées par le Comité scientifique. L'Anie a pris toutes les «mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Elle a proposé un protocole détaillé, pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir, dans de bonnes conditions sanitaires», avait révélé la même source. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait appelé, lors de la rencontre gouvernement-walis, à se préparer pour le référendum de révision de la Constitution, «afin de garantir les meilleures conditions et les moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d'avoir son mot à dire sur l'avenir de son pays». L'adoption d'un protocole sanitaire et l'assainissement des listes électorales sont les dernières pièces du processus qui vont conduire à la tenue du référendum sur la Constitution. Le chef de l'Etat avait fait de son amendement un des chantiers majeurs de son début de quinquennat. «Je me suis engagé clairement à mettre en place une nouvelle Constitution, qui prémunira le pays contre toute forme d'autocratie...», avait écrit Abdelmadjid Tebboune dans une lettre adressée au début du mois de janvier 2020 à Ahmed Laraba, président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Loi fondamentale. L'engagement touche à son but.