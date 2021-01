À quelques jours du début de la campagne de vaccination contre le coronavirus, les questions sont nombreuses. Exit le choix du vaccin connu depuis plusieurs semaines déjà, les Algériens s'interrogent sur le déroulement de cette opération. Un mode d'emploi qui a été révélé, hier, par le docteur Djamel Fourar sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 1. D'emblée, le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi de l'évolution du coronavirus, rappelle que cette vaccination se fait en deux fois. «Le vaccin russe Sputnik V, choisi par l'Algérie, sera administré obligatoirement en deux doses, pour la même personne», a-t-il souligné affirmant que l'intervalle entre les deux doses est de 21 jours. «Autrement dit ce vaccin sera sans effet étant donné que chaque dose ne procure que 50% d'immunité contre le virus», a-t-il soutenu pour rappeler l'importance de se conformer à ce protocole très strict. Le docteur Fourar a rassuré sur le fait que l'injection du Sputnik V se fait comme tout autre vaccin en étant administré sur le bras du patient. «Les vaccins choisis par l'Algérie sont traditionnels, avec le même fonctionnement que ceux auxquels elle s'est habituée car n'ayant pas subi de manipulation génétique», a précisé le même responsable. Il révèle, néanmoins, que les personnes qui se feront vacciner devront rester sur place durant une demi-heure. «Cela afin de prévenir toute intolérance», a-t-il indiqué. La personne vaccinée sera ensuite prise en charge par les assistantes médicales qui lui donneront l'heure du rendez-vous pour la seconde dose. Entre-temps, il lui sera demandé de s'inscrire et de télécharger une application qui permet de suivre l'évaluation de l'état des patients. «Cela nous permettra d'avoir en temps réel, tout cas présentant des complications ou effets indésirables», a-t-il expliqué. Le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi de l'évolution du coronavirus tient, toutefois, à préciser que l'opération «vaccin anti-Covid-19» se fera en plusieurs étapes. Les individus se feront vacciner, selon un ordre de priorité qui prend en considération leur exposition au virus. «Le personnel de la santé sera la première catégorie de la population à en bénéficier, suivie des différents corps de sécurité, des citoyens âgés de 65 ans et plus puis des malades chroniques», a fait savoir le docteur Fourar. «Ces catégories seront suivies par toute la population de 18 ans et plus, les essais cliniques entrepris dans le monde n'ayant pas concerné, à ce jour, celle en dessous de cette tranche d'âge ainsi que les femmes enceintes», a-t-il précisé non sans rappeler que cette campagne de vaccination exceptionnelle durera au minimum une année. «L'objectif étant un taux minimum de 60 à 70% de couverture vaccinale pour réussir à stopper la circulation du virus», a-t-il assuré. Toutefois, ce spécialiste rappelle que ce ne sont pas les 44 millions d'Algériens qui sont concernés par cette vaccination. Les enfants sont d'emblée exclus tout comme les femmes enceintes et les personnes présentant une allergie aux composants du vaccin. Aussi, le docteur Fourar soutient que ce vaccin n'est pas obligatoire pour les citoyens. Cependant, il insiste sur le fait que c'est le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar. Il certifie dans ce sens que tous les Algériens qui voudront se faire vacciner auront leurs «doses». Il rappelle, au passage, que les autorités ont pour le moment commandé 500 000 doses du vaccin russe. Des quantités similaires du vaccin chinois devraient suivre prochainement. «Le pays pourra recourir à d'autres vaccins si nécessaire, eu égard à la tension à l'échelle mondiale sur ce produit», dit-il tout en notant qu'aucun pays ne peut mener sa campagne de vaccination avec un seul vaccin. «En ce qui nous concerne, à chaque fois qu'il y a arrivage du vaccin, nous poursuivrons la campagne», a-t-il conclu donnant rendez-vous aux Algériens à la fin du mois de janvier pour le premier...vaccin!