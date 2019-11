La Haute représentante de l’Union européenne (UE) pour la Politique étrangère et la Sécurité, Federica Mogherini, a insisté jeudi sur le « respect total » de l’Union à la souveraineté et l’autonomie de l’Algérie. Elle a tenu à louer les bonnes relations liant les deux parties, « l’Algérie n’est pas seulement un pays voisin, mais surtout un partenaire, politique et économique, un pays ami. Pour beaucoup de citoyens européens, l’Algérie est aussi la famille. Donc nous ne parlons pas d’un ami parmi d’autres, nous parlons d’un pays ami qui est très proche de nous », a réaffirmé la chef de la diplomatie européenne devant les eurodéputés à Strasbourg, lors d’un débat au Parlement européen ayant évoqué la situation en Algérie. « C’est aux Algériens et à eux seulement de décider du présent et du futur de leur pays», a-t-elle ajouté.

Mogherini a estimé, en outre, que les principes des libertés fondamentales et des droits de l’homme «sont cités dans la Constitution algérienne et les accords internationaux ratifiés par l’Algérie, ainsi que dans l’Accord d’Association signé entre les deux parties». La déclaration de Mme Mogherini intervient en réaction à une résolution sans valeur contraignante adoptée à main levée, dans laquelle les eurodéputés ont dénoncé les «arrestations arbitraires» en Algérie qui connaît des manifestations et appelé le gouvernement à «trouver une solution à la crise actuelle basée sur un processus politique pacifique et ouvert».

En sa qualité de porte-parole de l’UE à l’international, Mogherini réaffirme, ainsi, la position officielle de l’Exécutif européen, à savoir, le refus de s’ingérer dans les affaires politiques intérieures de notre pays. Mieux encore, elle annonce la démarcation de la Commission européenne de l’institution parlementaire, en s’abstenant d’appuyer la résolution adoptée par cette dernière. La prise de parole de cette haute responsable est une manière d’isoler, on ne peut mieux, la démarche d’une minorité de parlementaires n’engageant, dans ce sens, ni l’Union ni ses 27 Etats membres. Mogherini adresse, par-là même, un signal fort aux autorités algériennes quant à la stabilité des relations liant les deux parties.