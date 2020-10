Mohammed Ghafir dit Moh Clichy, l'ancien chef de la Super zone de la wilaya 1 (Paris Sud) à la Fédération de France du FLN, et de ce fait, un des organisateurs de la manifestation du

17 octobre 1961, continue de mener sa bataille contre l'oubli. Dans son livre «Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris», Moh Clichy apporte son témoignage sur la «bataille» de Paris, qu'il qualifie d'ailleurs de second 1er Novembre, voulu et édicté par la direction du FLN «qui avait décidé de porter la guerre sur le sol du colonisateur». L'auteur donne un torrent d'informations, dans son essai, où l'on retrouve les témoignages de policier, journalistes, médecins, hommes d'églises, familles de victimes, rescapés... À cela s'ajoute également un éclairage honnête et détaillé sur le rôle important joué par l'émigration dans la Guerre de Libération nationale. Moh Clichy évoque les événements politiques importants qui ont précédé et suivi le massacre du 17 octobre 1961, il restitue fidèlement le rôle de la femme, mais aussi des déclarations importantes des chefs du FLN, la lettre de Jean-Paul Sartre adressée aux magistrats qui allaient juger les porteurs de valises ou encore le procès de Maurice Papon.. Des documents divers et inédits ont été soigneusement réunis et décortiqués par Moh Clichy, l'homme qui a «toujours témoigné de ce souci de la vérité historique et de sa transmission», comme l'a écrit le professeur Jean-Luc Einaudi qui a préfacé cet essai aux côtés du professeur Boualem Aïdoun. La 4e édition du livre de Mohammed Ghafir (2018), qui est une véritable «oeuvre mémoire» vaut réellement la lecture.