Mohamed Baïri sous mandat de dépôt ! Le patron du Groupe IVAL, son frère, ses deux associés, 4 cadres du ministère de l’Industrie, deux hommes d’affaires ainsi que le chargé des opérations financières de la campagne électorale de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Les accusés sont soupçonnés de blanchiment d’argent, de transfert de biens résultant de faits de corruption, dilapidation et utilisation des fonds de la banque de manière contraire à la législation, incitation de fonctionnaires publics à abuser de leur fonction, financement occulte de partis politiques et bénéfice de l’autorité et de l’influence d’agents de l’Etat.