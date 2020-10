Il y a 62 ans, la révolution avait fait parler d'elle dans l'enceinte d'un tribunal français. C'était à l'occasion du procès du moudjahid de la Fédération du FLN en France, Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy. Arrêté le 8 janvier 1958 par la direction de surveillance du territoire (DST), Chafir a été torturé 2 jours et 2 nuits dans les locaux de la DST. Inculpé à la suite de l'interrogatoire pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, il est mis sous mandat de dépôt à la prison de Frennes. À cette époque, Frennes était également le lieu de détention des cinq dirigeants du FLN kidnappés par l'armée française. Le rapport entre Hocine Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf, Ahmed Ben bella, Mostefa Lacheraf, Mohamed Khider et Mohamed Ghafir a été établi à travers le procès en appel où le jeune homme de 24 ans devait comparaître. Ce fut le 8 octobre 1958. 62 ans, jour pour jour. Pour l'histoire, Moh Clichy a été condamné le 30 juillet 1958 à deux années de prison ferme par la 16eme chambre correctionnelle de la Seine, en première instance. En comparaissant le 8 octobre 1958 devant la 10ème chambre d'appel, il a vu sa peine alourdie d'une année. La raison principale de ce verdict tient dans ce que le prisonnier de Frennes avait déclaré devant le juge. Le coup de génie de la révolution algérienne aura été, à l'époque, de demander à Mohamed Ghafir de lire une déclaration rédigée par les cinq dirigeants de la révolution qui étaient incarcérés dans la même prison que lui. Transmise par son avocat, Moh Clichy devait apprendre par coeur le message du FLN. Il s'exerça des jours durant, jusqu'à lire sans la moindre faute, ni hésitation la lettre du FLN adressée au président du tribunal, et à travers lui, à toute l'opinion publique française.

Pour l'histoire, nous reproduisons intégrallement la lettre lue par Mohamed Ghafir à son procès: «Monsieur le Président. Nous sommes des Algériens, à ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la Révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal.

Ainsi, nous faisons partie intégrante de l'Armée de Libération nationale, nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un Gouvernement, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (Gpra), que nous reconnaissons seul capable de nous administrer sa justice.

Nous déclinons ainsi la compétence des tribunaux français. Quel que soit votre verdict, nous demeurons convaincus que notre cause triomphera, parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'Histoire.

Face à ce tribunal, à la mémoire des Martyrs algériens morts pour la libération de leur patrie. Nous observons une minute de recueillement.

Garde à vous!

Vive l'Algérie libre et indépendante. Vive le Front de Libération nationale et son ALN Vive la République

algérienne. Vive la Révolution algérienne.»