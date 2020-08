L'écrivain-journaliste et enseignant à l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, Mohamed Ghobrini, a été installé, hier, officiellement en tant que délégué du médiateur de la République dans la wilaya de Tizi Ouzou.

La cérémonie d'installation s'est déroulée, hier matin, au siège de la wilaya sous la présidence de Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou. Dans sa déclaration faite en marge de la cérémonie d'installation en question, Mohamed Ghobrini a plaidé en faveur d'une large collaboration avec les représentants des comités de villages dans le cadre de sa nouvelle mission, laquelle, faut-il le rappeler, n'est pas du tout facile quand on sait que la wilaya de Tizi Ouzou est l'une des régions du pays où l'on enregistre le plus d'actions de protestation organisées par les citoyens pour déplorer la non-prise en charge de problèmes sociaux et de développement local.

Mohamed Ghobrini, qui a exercé pendant des décennies en tant que journaliste dans la wilaya de Tizi Ouzou, connaît parfaitement la réalité de ce terrain difficile et il lui incombera de trouver le meilleur moyen de constituer un véritable lien entre l'administration et l'administré afin de pouvoir contribuer à ce que le citoyen soit désormais écouté lorsqu'il exprime ses doléances.

Mohamed Ghobrini s'est donc engagé, hier, à faire de son mieux et en fonction des prérogatives que lui confère la loi et sa nouvelle mission à assumer cette responsabilité consistant à ouvrir les portes de l'administration au citoyen quand ce dernier bute sur des difficultés et sur l'absence d'une oreille attentive. De son côté, Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou, a souligné, lors de la même cérémonie, que le poste de médiateur de la République pourrait jouer un rôle très important dans le rapprochement entre l'administration et l'administré. La wali a rappelé, en outre, que ce genre de fonction existe dans pas mal d'au-tres pays à travers le monde et il a montré son efficacité dans la prise en charge des préoccupations de la population.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le médiateur de la République pourrait jouer un rôle capital, car très souvent, le problème de communication s'est posé entre les représentants de la société civile, notamment les comités de villages et l'administration quand les premiers exposent les problèmes que rencontre la population, ce qui pousse cette dernière dans bien des cas à observer carrément des actions de protestation de rue qui finissent toujours par pénaliser une autre frange de la population. Il faut préciser que Mohamed Ghobrini qui occupe désormais le poste de délégué du médiateur de la République dans la wilaya de Tizi Ouzou est très connu sur la scène médiatique et culturelle dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi dans le cadre du mouvement associatif où il a beaucoup activé. Il est, entre autres, président de l'association Djurdjura pour la sauvegarde du patrimoine et de l'authenticité.

Mohamed Ghobrini est un ancien journaliste dans les trois langues: tamazight, arabe et français. Il a, entre autres, exercé au quotidien national Horizons dans les années quatre-vingt puis dans le Soir d'Algérie, dès son lancement. Il a été directeur et fondateur de l'hebdomadaire Le pays, premier journal bilingue en français et tamazight, libre après l'indépendance. Mohamed Ghobrini a été aussi directeur général du premier bihebdomadaire algérien d'informations générales, Premier Prix international de littérature Kim Jung Il. Il est l'auteur de nombreux livres de littérature en français, arabe et tamazight, entre autres, des livres de poésie berbère: «Dialogue de géants» et «L'ascète et le troubadour», «L'Ascète et l'Esthète» ainsi que «Femme courage». Mohamed Ghobrini enseigne le journalisme au campus universitaire de Tamda où il a contribué à lancer le premier journal universitaire dans l'histoire de l'université Mouloud-Mammeri, La gazette de l'étudiant.