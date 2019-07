C’est avec une très grande célérité qu’agit actuellement la justice. A peine la Cour suprême a-t-elle annoncé, la semaine dernière, la réouverture des dossiers des affaires Sonatrach et Khalifa, que les juges instructeurs ont commencé leur travail, n’offrant nullement l’occasion aux personnes impliquées de prendre une quelconque initiative pour quitter le pays. Les juges ont convoqué les anciens accusés dans l’affaire de Sonatrach, déjà jugée faut-il le rappeler en 2016. C’est, notamment le cas de l’ex-président-directeur général de la Sonatrach, Mohamed Meziane qui a été donc à nouveau auditionné, mardi dernier, par le juge instructeur de la Cour suprême. Ce dernier a retenu plusieurs chefs d’inculpation à l’encontre de Mohamed Meziane dont la conclusion de transactions en infraction aux règlements en vigueur en vue d’octroyer des avantages indus à autrui, la dilapidation des deniers publics et l’abus de fonction. Il a décidé de placer l’ancien patron de la société publique des hydrocarbures sous contrôle judiciaire et de lui retirer son passeport. Il y a lieu de rappeler que Mohamed Meziane et ses deux fils ont déjà été condamnés dans le premier procès de l’affaire Sonatrach 1. Un verdict de 5 ans de prison avec sursis et une amende de 2 millions de dinars ont été prononcés à l’encontre de l’ex-P-DG alors qu’une peine d’emprisonnement ferme de six ans assortie d’une amende de deux millions de DA avait été prononcée contre son premier fils Mohamed Reda. Son second fils, Bachir Fouzi, a écopé d’une peine de 5 ans de réclusion criminelle assortie d’une amende de 1 million de DA. A rappeler que dans cette nouvelle affaire de Sonatrach, l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, en fuite aux Etats-Unis, a aussi été convoqué par la Cour suprême.