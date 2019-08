Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé hier, au siège de la cour de justice d’Oran, à l’installation de Mohamed Reggaz et Menouar Antar, successivement procureur général et président de la cour de justice d’Oran, en remplacement de Ahmed Medjani et Abdelkader Mostefaoui et ce, lors d’une cérémonie organisée en présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que les magistrats.