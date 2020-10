Le bureau de l’APN a tranché hier, à huis clos, sur la levée d’immunité de deux députés, à savoir Mohcine Belabbas, le président du RCD et l’ex-ministre Abdelkader Ouali. Mohcine Belabbas qui ne s’est pas présenté, a ainsi perdu son immunité parlementaire à la suite du vote des députés qui se sont prononcés en faveur de la demande du ministère de la Justice, introduite, rappelons-le, le 24 septembre dernier. Convoqué par la commission juridique de l’APN, le 30 septembre, Bellabas avait refusé de s’y présenter. Le 3 octobre, le RCD a qualifié de «stratégie du pire», l’interdiction de son conseil national et la «demande de levée de l’immunité parlementaire de son président». À préciser que le président du RCD avait été entendu, le

28 juin dernier, par la Gendarmerie nationale, dans le cadre d’une enquête entamée il y a près de deux ans suite à un accident de travail survenu dans sa construction. En ce qui concerne Abdelkader Ouali, l’ex-ministre, présent à la séance d’hier, a finalement décidé de renoncer volontairement à son immunité. Abdelkader Ouali avait, rappelons-le, refusé de le faire en mars dernier et avait même été sauvé par le vote des élus puisque 201 voix s’étaient exprimées contre la levée de son immunité contre 43 voix pour. Ouali qui était ministre des Travaux publics et wali à la période où Abdelmalek Sellal était Premier ministre, est soupçonné par le ministère de la justice d’être mêlé à des affaires de corruption.