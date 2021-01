Cette situation est due, en premier lieu, à la politique du confinement comme moyen de lutte contre la Covid-19, mais aussi à une révision de la cartographie routière adoptée par les mêmes services. Ces derniers ont enregistré 4 214 accidents de la circulation en 2020, soit moins 953 accidents comparés à 2019, avec moins de 620 blessés et 32 décès. Le bilan de l'année 2020 fait état aussi de l'enregistrement de pas moins de 328530 infractions routières dont 84834 ayant abouti à un retrait du permis de conduire, s'ajoutent à cela 38143 délits «répartitifs», au non-respect du Code de la route. Dans ce même contexte la police a procédé durant cette année, soit en 2020, à mettre 27674 véhicules en fourrière. En plus de ce bilan qui concerne les 15 wilayas de l'Est, réalisé par les services de police s'ajoutent des activités générales, notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude et la spéculation de certains commerçants à la recherche du gain facile, au détriment de la santé des citoyens. Ainsi, en ce qui concerne ce chapitre, les services de police ont enregistré au niveau de la zone Est, 326 affaires de spéculation de 4000 quintaux de farine, 25143,95 litres d'huile et plus de 28000 quintaux de sucre. Mais pas seulement, puisque la situation sanitaire a été saisie par des opportunistes pour introduire d'autres matières en spéculation, à savoir les produits d'hygiène. 136 affaires ont été établies en ce sens, avec la saisie de 125020 bavettes, 820 648 gants et 10128 litres de désinfectants. Dans le contexte justement de la lutte contre la crise sanitaire imposée par la pandémie de la Covid-19, les services de police, à travers l'ensemble des wilayas de l'Est, ont réalisé 2318 opérations de désinfection. Dans un autre contexte il y a lieu de souligner que durant l'année 2020, les transports maritime et aérien ont été vivement perturbés à cause de la crise sanitaire, le responsable de cette unité a déclaré, dans son rapport, que 256568 passagers ont traversé les frontières via les voies aériennes, alors que 3448 passagers ont choisi la voie maritime. Parmi les voyageurs on compte 12891 passagers étrangers.

Les mêmes services ont enregistré 2418 voyages vers l'extérieur et 5803 voyages internes. Il ne s'agit généralement que de vols de rapatriement. En ce qui concerne le trafic maritime, c'est surtout une activité qui concerne 521 transports pétroliers et 174 gaziers.