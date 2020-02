Tu rêvais d’une Algérie digne du combat livré par Jugurtha et Abdelkader contre les envahisseurs étrangers. Tu rêvais de ces espoirs inassouvis d’un Abane Ramdane victime de la haine et des ennemis de l’intelligence. Tu rêvais d’une Algérie débarrassée à jamais des parasites, suceurs de sang et de sueur, étrangleurs de la démocratie, voleurs de rêves et de libertés. Tu rêvais d’une explosion populaire qui balayerait sur son passage les hyènes et les loups qui dévoraient de leurs crocs et de leur bave la chair combien pure et combien noble de la déesse Algérie, de l’impératrice Algérie. Hélas ! mon cher Farhi, une mort inattendue et précoce est venue te ravir et te dérober alors que ton combat, que tu menais tous les jours, sans te lasser, n’était pas encore achevé. Cependant, par-delà ta tombe, nous sommes convaincus que tu entrevois, avec un sourire qui nous enseigne sur ton humilité et ta discrétion, une mise en mouvement d’un climat qui promet et annonce le débat de la réalisation de tes rêves, semblables à toutes ces fleurs, à toutes ces roses que nous aurions tant souhaité que tu viennes les cueillir avec nous.

Ah ! nous imaginons avec quelle joie et quel bonheur tu aurais assisté au Mouvement populaire du 22 février 2019, aux vendredis de l’espérance, aux vendredis de l’épuration des rouages de l’Etat de ses larbins et d’un ramassis d’ignobles individus qui adorent ressembler à l’hyène et au vautour. Tu es absent, certes. Tu n’as pas vu ces jeunes filles rayonnantes de beauté, ces jeunes garçons vigoureux et enthousiastes, ces mères de familles et vieux retraités qui découvrent que le peuple algérien n’a jamais perdu sa dignité, et tous ces manifestants pacifiquement, avec une volonté et un désir ardent de voir périr le régime de la honte, de la perfidie, de l’hypocrisie et du pillage.

Tu n’as pas vu tout cela. Mais nous t’assurons, notre cher Ferhi, que tu as tant semé pour qu’advienne le déclic d’une colère collective qui exige et qui promet le changement. Nous résumons ton noble, grand et discret combat par cette sentence regorgeant d’espoir parce que les luttes, partielles ou individuelles, ne sont jamais vaines ni stériles. Une pensée que nous offre, en hommage à ton combat, notre ami Amar Belkhodja : «Qu’ils éteignent toutes les lumières pour faire obscurité. Sur la Terre, les étoiles scintillent toujours pour faire reculer les ténèbres.» Tu fus l’une de ces Etoiles...Nous le témoignons sincèrement. Repose en paix