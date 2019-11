Retraçant le passé glorieux de la région de Tlemcen, le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belaïd, a vogué jeudi, sur la fibre patriotique et le sens du sacrifice des Algériens, pour assurer que «l’Algérie d’aujourd’hui abrite des hommes et des femmes courageux capables de lutter pour le changement et affronter toutes les difficultés pour permettre au pays de sortir de cette crise». Sur ce ton, Abdelaziz Belaïd a tenu à remettre à l’ordre du jour, l’importance de s’ouvrir sur les pays voisins et l’Afrique «nos solutions économiques se trouvent dans notre capacité à nous ouvrir sur le grand Maghreb et surtout l’Afrique. Pour ce faire, nous devons dépasser les conflits et aller vers l’union de la région».

Revenant sur la situation de la wilaya, Abdelaziz Belaïd assure que «contrairement à ce qu’on dit, Tlemcen a été autant spoliée que le reste du pays, par une bande de maffieux, mais le potentiel est présent, et notre programme se base justement sur la libération de ces capacités par la décentralisation du pouvoir». Dénonçant le jacobinisme que l’ancien régime avait instauré, Abdelaziz Belaïd promet de «redonner aux villes de l’intérieur du pays, leurs capacités à se développer et assurer l’avenir de ses enfants, en désenclavant les régions isolées, et casser les anciennes pratiques d’exclusion, de bureaucratie au niveau des frontières, et de rompre définitivement avec le clientélisme».

Le candidat Abdelaziz Belaïd a tenu à poursuivre, hier, à partir de la wilaya d’Oran, son appel à la mobilisation, à reconstruire le pays ensemble, en affrontant les grands problèmes la main dans la main, «car personne ne peut détenir les solutions, à tous les maux générés par l’ancien système. Notre rêve est de voir les Algériens en sécurité dans leur pays, et en liberté pour se déplacer sans avoir peur pour leurs enfants. Notre rêve est de voir les citoyens algériens ouvrir le droit au logement, à la santé, à l’éducation, et à la justice sans avoir à intervenir. Notre rêve est de voir l’Algérie se hisser au statut de nation forte dans la région, avec des zones de libre-échange commerciales, et notre rêve de voir tous les Algériens unis et solidaires pour l’intérêt suprême de la nation. Je rêve de tout cela, mais je ne reste pas les bras croisés, je milite et je n’économise aucun effort pour que mon pays recouvre sa dignité, car l’histoire se souviendra et nous demandera des comptes».

Enfin, Abdelaziz Belaïd a tenu à rappeler à partir d’Oran, que «la situation est alarmante, mais le changement n’est réalisable, que par la mobilisation de tous». Dans ce sens, Belaïd regrette la perte des potentialités humaines de l’Algérie, indiquant, que «la ville d’Oran, devrait être un pôle touristique où les touristes devraient s’y rendre sans visas».