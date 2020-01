Lundi dernier, l’AS Monaco a assumé son statut de favori en 16es de finale de la coupe de France en disposant aisément de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1), pensionnaire de National 2. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur monégasque, Robert Moreno, a forcément été questionné à propos du mercato, marché des transferts oblige. Et la situation d’Islam Slimani (31 ans, prêté par Leicester jusqu’à la fin de la saison), annoncé sur le départ par Monaco-Matin lundi et pisté par Aston Villa ou encore Tottenham selon le Telegraph, a été évoquée par le technicien ibérique. « On est en période de mercato, comme pour chaque joueur, Slimani peut rester ou partir. Tout est possible. J’ai lu beaucoup de choses sur Slimani, il faut voir ce qu’il en est », a déclaré Robert Moreno, dans des propos rapportés par Nice-Matin. L’avenir de l’international algérien sur le Rocher s’inscrit donc en pointillés. Malgré ses 7 buts et 7 passes décisives en 13 matchs de Ligue1 sur la première partie de saison, Islam Slimani n’a disputé qu’une rencontre depuis l’arrivée de Robert Moreno sur le banc de l’AS Monaco. C’était sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (3-3), où il avait inscrit le 3e but du club de la Principauté.