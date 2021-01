L'information a fait le tour des réseaux sociaux et s'est vite propagée dans le milieu des médias. La journaliste de la TV 4, Tinhinan Laceb, a été retrouvée morte, hier à Alger. On ne sait pas encore dans quelles circonstances ce crime abject s'est produit mais selon les réseaux sociaux, son mari a une part de responsabilité dans ce drame. Accident ou assassinat, seule l'enquête permettra de le dire. La publication de M'hamed Laceb, un cousin de la défunte, confirme l'implication de l'époux de la défunte en écrivant sur son mur: «décès de notre chère cousine Tinhinane Laceb, journaliste à TV 4, assassinée par son mari. Que Dieu l'accueille en son Vaste Paradis. Repose en paix Tinhinane(Akmerham rabi wa atsiswssa felam)». «Ce n'était plus toi, depuis longtemps. Amaigrie, amoindrie, dans ton voile exagérément ample, l'étincelle même de ton intelligence s'évadant. RIP Tinhinane», a également commenté un autre membre de la famille, Djamel Laceb. La direction de la télévision publique a confirmé le décès de la journaliste qui présentait une émission sur l'environnement. «C'est avec tristesse que la famille de l'Établissement public de la télévision algérienne a appris la nouvelle du décès de notre consoeur Tinhinane Laceb, journaliste à la Chaîne 4 en langue amazighe», a indiqué l'Entv dans son communiqué. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte, ainsi qu'à toute la corporation de la presse, priant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis. Tinhinane Laceb, mère de deux enfants en bas âge, était connue pour son professionnalisme et ses grandes qualités humaines. Son assassinat a soulevé l'indignation des internautes.