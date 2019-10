Telle une marmite sur le feu, l’Algérie bouillonne. Le risque de l’explosion sociale n’est plus à craindre, mais une réalité quotidienne confirmée avec les multiples contestations qui détonent ici et là dans les différentes régions du pays. Ces niches de mécontentement viennent s’ajouter à la révolte pacifique que mènent les citoyens depuis le 22 février dernier. Les Algériens battent le pavé, chaque vendredi depuis 8 mois, dans l’espoir d’avoir une vie meilleure et vivre enfin la démocratie réelle. Mais leur combat pacifique dure dans le temps et ses conséquences se font de plus en plus ressentir, notamment sur le plan économique. En effet, après l’arrestation des oligarques, les emplois de milliers de travailleurs sont aujourd’hui menacés. Mais pas seulement, ces hommes d’affaires qui ont saigné l’économie nationale, étaient détenteurs de la totalité des projets inscrits dans le plan de réforme économique. De ce fait, de grands chantiers en cours sont suspendus et des centaines d’entreprises sont paralysées, leurs comptes gelés et leurs employés sont ou licenciés ou ne sont plus payés. Il y a une autre donnée qui participe à ce blocage économique et celle-ci est politique. En effet, actuellement, Abdelkader Bensalah est un chef d’Etat intérimaire et son gouvernement ne devrait gérer que les affaires courantes. Et c’est cette situation d’instabilité politique qui dure depuis 8 mois qui fait que la machine économique est aujourd’hui totalement grippée. Les alertes sont continuellement lancées : dans le secteur du Btph, de l’industrie ou encore chez les PME-PMI. Les chiffres avancés sont alarmants et des centaines de milliers de personnes risquent de se retrouver au chômage. Comment y faire face ? Avec toute sa bonne volonté, le gouvernement ne pourra pas prendre en charge les familles sans revenus, déjà qu’il a des difficultés à rééquilibrer la balance financière de l’Algérie qui enregistre, cette année encore, un déficit énorme. C’est à demi-mot d’ailleurs que le ministre des Finances a annoncé, le retour à l’endettement extérieur pour l’Algérie dès 2021. Et même si cet endettement se fera uniquement auprès des institutions financières internationales dont l’Algérie est membre, il n’en demeure pas moins qu’il renseigne sur les caisses vides du Trésor public. Sans argent, le pays ne pourra ni aider les milliers de familles sans revenus ni répondre aux revendications des travailleurs qui voient leur niveau de vie s’effondrer sous l’effet de l’inflation ni construire des logements et encore moins lancer des projets pour absorber le chômage. Actuellement, il y a des agitations et des troubles dans certaines localités qui pour le logement, qui pour l’électricité ou pour l’emploi, mais au fur et à mesure que la crise va durer et ses conséquences s’amplifier, ce sera alors inévitablement la grande explosion sociale.

Depuis huit mois, l’Algérie n’investit plus, ne s’équipe plus et ne vit que du strict minimum. La situation est insoutenable et doit rapidement changer. Comment faire pour relancer la machine? La réponse est évidente : l’Algérie doit rapidement trouver une issue à sa crise politique, car c’est l’impasse politique qui a figé l’activité économique qui mènera au désastre social. Le pays a besoin d’une stabilité politique qui permet d’avoir toute la légitimité pour la prise de décision sur le plan économique. C’est dans un cadre institutionnel stable qu’une stratégie claire peut être confectionnée. Seul le retour à la stabilité politique pourra permettre à l’Algérie de reprendre ses réformes économiques, diversifier ses activités, mais surtout relancer l’investissement. Car un climat politique incertain est défavorable à l’investissement. C’est pour cela qu’un gouvernement légitime et crédible est très important. Pour éviter le gouffre économique, l’Algérie doit aller vers une stabilité politique. L’élection présidentielle qui se prépare actuellement pour le 12 décembre prochain, si elle venait à réussir, pourrait bien être le début du retour à la stabilité et à la légitimité tant attendue. Elle permettra le lancement d’une course contre la montre pour rééquilibrer la situation économique. Les choses ne seront certes pas faciles et les années des «vaches mai- gres» seront sûrement au rendez-vous, mais l’Algérie aura au moins réussi à s’arracher du statu quo.