Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré, jeudi, un mouvement partiel dans le corps diplomatique, ayant concerné certaines ambassades en Europe et en Afrique, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a opéré, jeudi, un mouvement partiel dans le corps diplomatique ayant concerné certaines ambassades en Europe et en Afrique, en vertu duquel il a été procédé à la nomination de Messieurs:

- Lazhar Soualem, directeur général des relations multipartites au ministère des Affaires étrangères, nommé ambassadeur, représentant permanent de l'Algérie auprès du bureau des Nations unies à Genève.

- Mohamed Hannache, directeur général «Europe» au ministère des Affaires étrangères, nommé ambassadeur d'Algérie en Belgique et son représentant permanent auprès de l'Union européenne (UE).

- Salah Labdioui, ambassadeur d'Algérie en France, nommé ambassadeur d'Algérie en Suisse. - Antar Daoud, ambassadeur d'Algérie à Libreville (Gabon), nommé ambassadeur d'Algérie en France.

- Abdelhak Aissaoui, chargé d'études et de synthèse auprès du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, nommé ambassadeur d'Algérie au Gabon. Les nouveaux ambassadeurs prendront leurs fonctions une fois les procédures en vigueur finalisées.