Un vent nouveau est en train de souffler sur le mouvement féministe algérien et pour cause, depuis le 1er mars dernier, ces dernières ont rejoint le Hirak en s’organisant en carré et portant publiquement des revendications du genre spécifique. Bien que le mouvement semble avancer et gagner en visibilité, ont-elles aujourd’hui une stratégie réelle et des revendications capables de fédérer l’ensemble des femmes avec leurs différentes composantes sociales et politiques ? La première bataille gagnée par le mouvement féministe algérien, est de

s’être imposé dans les marches du vendredi, et contrairement à ce que nous pouvons croire, cette première bataille n’était nullement contre les réfractaires du féminisme et des droits des femmes, dont la réaction n’a pas tardé à se faire savoir allant même jusqu’à employer la violence ou les menaces à l’encontre de ces militantes. Mais elles ont dû se battre contre les courants dits progressistes qui n’ont laissé aucune chance à ces dernières avec des critiques acerbes et pour seuls arguments «le moment ne s’y prête pas», pis encore, les accusant de vouloir séparer le Mouvement populaire et pacifique engagé par l’ensemble des Algériens ce fameux vendredi

22 février, prétextant le fait que la lutte devrait se concentrer sur «les revendications communes c’est-à-dire arrêter à tout prix le 5ème mandat de Bouteflika». Le mouvement féministe algérien tire sa légitimité, de ses prises de position courageuses en faveur des grandes luttes que traverse le pays. D’ailleurs, le carré féministe lors des grandes manifestations populaires depuis plusieurs vendredis, s’inscrit dans la ligne de conduite qu’a adoptée ce mouvement depuis la guerre de Libération nationale. Il s’identifie comme une force vive de la nation. Cela dit en dépit de ses prises de position braves, le féminisme national peine à devenir partie intégrante de l’actualité politique nationale. Et pour cause, le manque de réactivité de ses membres laissant le débat public sur les questions des femmes se faire sans elles. En effet, pour la plupart des acteurs politiques, la lutte des femmes s’engage dans deux registres bien précis, «le populisme» pour les uns et «les luttes de salon pour les autres», faisant de fait du féminisme une «sous-cause». Cette stratégie éloigne ces militantes des droits des femmes de la masse féminine qui, elle, ne se reconnaît pas dans les grands idéaux portés par ce mouvement , -bien que légitime – à titre d’exemple «l’abrogation du Code de la famille» de fait, son expertise riche de plusieurs décennies n’est nullement prise en compte. par ailleurs, une hiérarchisation des luttes et des revendications, font que le mouvement féministe se retrouve l’enfant pauvre des mouvements sociaux. C’est naturellement que la jonction des femmes se fait avec les autres luttes. Les questions sont masculines ou dans le meilleur des cas unisexes, mais à aucun moment l’identité féminine ne se pose en termes de genre. Elle se pose en termes de quotas. Pour les mouvements sociaux, les syndicats et les partis politiques l’affirmation d’une identité féminine est synonyme de trahison. Ce qui fragile encore davantage le combat des femmes, puisqu’elle ne trouve pas d’allié naturel, même dans les rangs les plus progressistes. La prise de position des féministes algériennes ne concerne pas que le territoire national, bien au contraire, elles sont aujourd’hui acteurs majeurs de plusieurs mouvements féministes dans le monde. D’un premier abord, cette proximité devrait être un avantage, mais sur le terrain des luttes cela devient un frein, et pour cause, le féminisme algérien depuis les années quatre-vingt-dix se rapproche par la pensée des courants occidentaux que par ceux des mouvements du tiers-monde et ou africains. En effet, l’Occident aujourd’hui, résume l’expérience des femmes algériennes, sur deux axes : la lutte contre le colonialisme, et la lutte contre l’islamisme. Piégeant ainsi les nouvelles générations d’Algériennes dans des postures de situationnisme, qui se détache de plus en plus du contexte politique local régional et continental. Le mouvement féministe est aussi rongé par ses propres contradictions, d’un côté il y a le décalage entre les femmes du Nord et du Sud, les femmes des zones rurales et celles des grandes villes. T.M.