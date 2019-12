Le «raqi» Abou Muslim Belahmar, de son vrai nom, Lahmer El-Hadj, a trouvé la mort, dans la nuit du samedi à dimanche, suite à une agression commise en son domicile par un individu non identifié. Pour le moment, le mobile de la mort reste inconnu. Une enquête a été ouverte par les services de sûreté au sujet de cette agression.

Selon des sources concordantes, Belahmar aurait reçu plusieurs coups de poignard en différentes parties de son corps. L’agression a été commise vers deux heures du matin, lorsqu’un inconnu a attaqué Abou Muslim Belahmar, au niveau de son domicile, situé au quartier Benallou, au centre-ville de Relizane. Les éléments de la Protection civile ont évacué la victime en urgence vers l’ôpital Mohamed-Boudiaf de Relizane. Mais il a succombé à ses blessures à peine une heure après son admission en soins intensifs. Il a été touché au niveau du cœur et de diverses parties du corps, précisent des sources hospitalières, indiquant que la dépouille mortelle a été déposée au niveau du service de médecine légale du même hôpital.

L’auteur du crime, quant a lui, aurait pris la fuite en ne laissant aucun indice derrière lui. Cela dit, une fois le meurtre signalé, les services de sécurité ont quadrillé les lieux.

L’annonce de la mort du controversé «raqi» a affolé la Toile, et chacun y va de sa propre version. Pour les internautes, plusieurs pistes sont possibles.

Pour certains celle du «crime d’honneur» n’est pas à négliger, puisqu’ils parlent de l’existence de plaintes de quelques patientes, déposées contre Abou Muslim Belahmar, mais restées sans suite. D’autres, en revanche parlent d’affaire d’argent et de sommes faramineuses qu’aurait empruntées Abou Muslim Belahmar, à des groupes de malfrats de la région, tandis que d’autres font le lien entre cette agression et le saccage des locaux de son association à Relizane. En effet, il ya un peu près de 20 jours, Belahmar avait posté une video sur ses réseaux sociaux dans laquelle il montrait les locaux de son association complètement pillés et détruits par des inconnus. Cela dit, pour le moment, aucun lien n’a été établi entre l’assassinat et une quelconque affaire d’honneur, ou de règlement de comptes. De même qu’aucune piste n’a été privilégiée par les services de sécurité qui travaillent sur l’affaire. Agé de 52 ans, Abou Muslim Belahmar était une personne très controversée. Pour certains, il était guérisseur et bienfaiteur, pour

d’autres charlatan ou arnaqueur. Il se fait connaître du grand public par une émission traitant de l’exorcisme et de la médecine traditionnelle qu’il animait sur Echorouk TV.

Pour rappel, en 2016, son association «Bachair ecchifa» et son cabinet «rokia» ont été fermés sur décision du wali de Relizane. Mais la justice les a réhabilités en octobre 2017, et ordonné de surseoir à la dissolution de l’association et de lever les scellés sur son cabinet, le disculpant également dans une affaire d’escroquerie et d’exercice illégal de la médecine.