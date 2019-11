Il arrive souvent qu’on tombe dans la confusion assimilant l’Union européenne au Parlement européen, alors qu’il s’agit de deux choses différentes. L’Union européenne ( UE ) est une association politico-économique de 28 États européens. Pour que ce lourd conglomérat fonctionne, il lui faut des institutions à qui ces Etats regroupés délèguent ou transmettent par traité l’exercice de certaines compétences. Parmi ces institutions, il y a le Parlement européen dont le siège est à Strasbourg en France. Il y a une polémique latente au sujet du siège du Parlement. Plusieurs députés demandent à ce qu’il soit transféré à Bruxelles et cela pour des raisons essentiellement économiques. Les déplacements coûtent excessivement cher pour les députés accompagnés de leurs équipes. L’Association européenne des jeunes entrepreneurs, a démontré, documents officiels à l’appui, que le coût annuel du siège s’élève à 51,5 millions d’euros. Quelque 751 députés communément « députés européens » composent le Parlement européen. Seulement, avec le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, 73 eurodéputés britanniques doivent quitter le Parlement européen.

27 sièges seront alors redistribués à d’autres pays, les 46 autres étant gardés en réserve en cas d’élargissement de l’UE. Le Parlement européen comptera alors 705 députés européens. Ils sont répartis en groupes politiques et chaque Etat membre dispose d’un nombre défini de sièges. Ces députés représentent plus de 500 millions de citoyens de l’Union. Les petits États sont surreprésentés (comme Malte qui a un député pour 76 000 habitants) au détriment des grands pays (comme l’Allemagne avec un député pour 826 000 habitants ou la France avec un député pour 904 000 habitants). Le Parlement est élu tous les cinq ans au suffrage universel direct, à la proportionnelle. Bien qu’il soit la «principale» institution de l’Union européenne, le Parlement européen ne dispose pas de l’initiative législative, dont la Commission européenne a le monopole.