Netflix est le seul opérateur américain qui investit en dehors de ses frontières. Grâce au succès de ses séries originales et leur rôle crucial dans sa capacité à conquérir de nouveaux territoires, Netflix a fait de la création de contenu sa principale force de frappe. Depuis 2013, le budget dédié à la création de séries originales a constamment augmenté.

Selon la banque d'investissement néerlandaise Bankr, Netflix a fixé à 19,3 milliards de dollars son budget de production de contenus originaux, pour 2021. Chaque année, le leader mondial du streaming a augmenté le montant réservé à la production des films et séries, à cause de l'importance prise par les programmes originaux. Effectivement, dans les nouveaux pays où s'installe Netflix, créer des séries auxquelles peuvent s'identifier les populations locales a permis d'attirer de nombreux abonnés. De ce fait, le budget dédié à la production de contenu augmente régulièrement depuis 2013. Cette année-là, Netflix avait réservé 2,4 milliards de dollars à la création de contenu original. Cette somme est passée à 8,9 milliards de dollars en 2017, puis 17,3 milliards en 2020. Les 19,3 milliards annoncés par Bankr pour 2021 constituent un record. Ils ne sont néanmoins pas si surprenants quand on sait que Disney+ pourrait bientôt menacer très sérieusement le leadership de Netflix dans le domaine du streaming et de la vidéo à la demande.

D'ailleurs, après avoir adapté The Witcher en série, Netflix s'attaque à un autre gros morceau du jeu vidéo: The Elder Scrolls. La plateforme de Svod pourrait préparer la série qui sortirait en accompagnement de la sortie de The Elder Scrolls VI, le jeu vidéo sur PC et consoles next gen.

Bethesda, qui détient la franchise, avait déjà annoncé une collaboration avec Amazon Prime Video pour une adaptation de Fallout en série... L'éditeur n'a donc pas noué d'exclusivité avec Amazon pour l'ensemble de ses franchises. Netflix va consacrer un budget colossal pour l'adaptation qui nécessitera des mois de travail pour retranscrire l'univers varié et profond de The Elder Scrolls. Avec des millions de fans à travers le globe. The Witcher qui avait ainsi reçu un avis assez mitigé pour sa première saison, doit pousser Netflix à améliorer sa promotion. En Afrique, où Netflix a conclu de nombreux accords de collaboration pour produire des séries et des films, l'annonce d'un tel budget pour le contenu original peut donner des garanties aux partenaires de la plate-forme concernant les ambitions pour leurs projets communs. Et dire que Netflix, une simple société créée à Scotts Valley en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph qui s'occupait uniquement présente dans le secteur de l'exploitation commerciale par la fourniture d'un service en ligne de location et d'achat de DVD livrés à domicile puis a proposé la location moyennant un abonnement mensuel. Son service de vidéo à la demande par abonnement commence en 2007. Depuis, l'entreprise s'est lancée dans la distribution d'un grand nombre de films et de séries télévisées à laquelle elle consacre des investissements de plus en plus importants.