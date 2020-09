Le nombre de contaminations est en baisse, c'est une réalité. Les bilans publiés quotidiennement par les autorités responsables du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus au pays indiquent et confirment que le nombre de contaminations connaît une véritable baisse et que les cas de guérison connaissent une hausse. Cette situation a permis plus ou moins, aux Algériens, de reprendre progressivement le cours de leur vie, de sortir librement, de travailler et surtout de préparer leurs enfants à la rentrée scolaire. Il reste à dire que malgré la baisse enregistrée, il est impérativement important de porter le masque de protection dans les lieux publics et sur les lieux de travail. Outre le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières et de prévention. À certains endroits, comme les restaurants et les écoles, il a été exigé l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à disposition de solution hydro-alcoolique, l'aération naturelle des lieux, l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs. On rappelle, dans le même sillage, que suite à la décision du gouvernement d'accélérer le processus de reprise normale de la vie, plusieurs décisions ont été adoptées dont la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans. Le bilan publié avant-hier avait souligné que certaines villes n'ont enregistré aucun nouveau cas de contamination, d'autres ont enregistré une hausse dans les cas positifs. La contamination au Covid-19 est stable dans plusieurs villes du pays. Selon le comité de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays, 364 cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés vendredi dernier, dont 10 nouveaux décès. On note que depuis l'apparition du premier cas de contagion au Covid-19, plus de 44 146 personnes ont été contaminées au coronavirus et plus de 1 500 ont trouvé la mort. Le même bilan indique qu'une forte augmentation de contaminations a été enregistrée à Oran, Alger, Batna et Béjaïa (en) soulignant aussi que Ouargla, Biskra et Annaba n'ont enregistré aucun cas de contagion.