Le niveau des barrages est en «nette hausse» suite aux dernières précipitations enregistrées à travers différentes régions du pays, a indiqué, jeudi, à Alger, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. Le ministre reste optimiste quant à la disponibilité des ressources en eau cette année, d'autant que le niveau des barrages devrait augmenter davantage en février et mars prochains, a indiqué Berraki, qui s'exprimait, en marge d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales. Il faut savoir que les deux mois cités sont les périodes où des précipitations généreuses sont généralement enregistrées. Le ministre a ajouté que les dernières précipitations avaient également contribué à l'augmentation du niveau des réserves d'eaux souterraines, ce qui permet, a-t-il dit, de répondre aux besoins du secteur agricole. Concernant la priorité du secteur, Berraki a estimé qu' «il s'agit, d'abord, de répondre aux besoins de la population en eau potable, ensuite d'alimenter les secteurs agricole et industriel et, enfin, d'augmenter le niveau des eaux souterraines».