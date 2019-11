Les recalés font recours ! Neuf candidats recalés à la course vers le palais d’El Mouradia ont introduit des recours auprès du Conseil constitutionnel. C’est ce qu’a affirmé, aujourd’hui, Kamel Fenniche, président du Conseil constitutionnel. Il s’agit de Farès Mesdour, Belkacem Sahli, Kharchi Noui, Soukri Ali, El Abadi Bel Abbès, Mohmed Dif, Bouhana Mohamed, Abdelhakim Hamadi et Raouf Laïb. « Les recours seront étudiés à partir d’aujourd’hui et cela durant sept jours », a assuré le président du Conseil constitutionnel qui précise que la décision de l’Institution qu’il dirige est irrévocable. « Elle sera publiée au Journal officiel de façon définitif », a t-il conclu.