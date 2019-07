Selon les informations du Parisien, qui apportent un cuisant démenti aux affirmations, pour le moins hâtives, dont la plupart des médias se sont fait l’écho tout au long de la journée au sujet du terrible drame survenu, jeudi soir, à Montpellier : l’automobiliste qui a renversé mortellement une mère de famille de 42 ans, blessé gravement son bébé de 15 mois (les nouvelles sur son état de santé semblent ce soir rassurantes), et touché aux jambes une jeune femme de 17 ans, n’est ni un « supporter de foot » ni un « Algérien ». Voici ce que rapporte en substance Le Parisien : « Jeudi soir une femme de 42 ans est morte renversée par une voiture. Le conducteur, âgé de 21 ans a été placé en garde à vue, « en état de choc ». Il n’a aucun antécédent judiciaire et s’est avéré négatif aux premiers contrôles d’alcool et stupéfiants.Selon son beau-frère, l’homme ne serait ni supporter ni même algérien, mais « d’origine marocaine » et travaillerait à l’hôpital dans la sécurité incendie. Sa mère, en pleurs au téléphone, affirme que son fils était « sorti pour chercher à manger ».Ce dernier ne faisait donc pas partie des fêtards avant le choc mais, selon le parquet, aurait été « pris dans un contexte de liesse festive »