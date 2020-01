Tayyip Erdogan a pris la route vers la Libye, son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuboðlu, lui, a été dépêché hier soir à Alger pour une visite de deux jours. Fayez al Serraj est aussi à Alger. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale (GNA) libyen est arrivé, hier, à la tête d’une importante délégation pour une visite d’une journée. Al Serraj est bien arrivé à Alger accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala et du ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha.

Il a été reçu par le président Tebboune dans le cadre «des concertations permanentes entretenues avec les frères libyens et permettra d’échanger les vues sur l’aggravation de la situation en Libye et d’explorer les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture difficile», a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

La présence des représentants de ces deux pays qui sont à l’origine de l’ébullition actuelle qui règne aux frontières sud-est de l’Algérie ne peut être le fruit du hasard. Les deux hommes ont évoqué avec le président Tebboune les risques d’une escalade imminente de la violence. La rencontre a permis, aussi, à chacune des parties de s’expliquer sur les démarches entreprises et les raisons pour lesquelles les dirigeants algériens, dont le pays est frontalier avec la Libye, n’ont pas été consultés. Alger avait réuni, le 26 décembre dernier, le Haut Conseil de sécurité (HCS) avant d’affirmer qu’elle n’acceptait «aucune présence étrangère sur le sol du pays voisin».

Le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, avait expliqué que «l’Algérie allait présenter des initiatives concrètes et pacifiques pour une sortie de crise». Ce qui laisse penser que le mini-sommet tenu hier est une initiative d’Alger qui s’échine, depuis le début, à trouver une solution politique loin de toute ingérence étrangère. Il faut dire que c’est le chef du gouvernement du GNA, Al Serraj, qui a fait appel à l’armée turque en signant un accord de coopération militaire avec Erdogan ouvrant la voie à une intervention directe d’Ankara en Libye.

Mais cet appel, Al Serraj l’a aussi adressé aux dirigeants des Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie et à l’Algérie. L’objectif du GNA, reconnu par l’ONU, est d’arrêter la menace du maréchal Haftar, un pouvoir rival qui contrôle une large partie de l’Est de la Libye. Ce dernier, fort de puissants soutiens internationaux s’est lancé, le 12 décembre, dans une nouvelle offensive pour conquérir Tripoli. «Si Tripoli tombe, Tunis et Alger tomberont à leur tour », avait affirmé, d’un ton alarmiste, Fathi Bachagha, le ministre de l’Intérieur du gouvernement Al Serraj, au lendemain d’une visite surprise effectuée dans la capitale tunisienne par le président turc. Erdogan a déclaré lors de cette visite surprise, avoir évoqué la coopération avec la Tunisie pour aider à un règlement du conflit libyen.

Mais pourquoi n’a-t-il pas fait de même à Alger sachant que toute intervention militaire dans un pays suppose tenir compte des voisins ? Pourquoi Fayez al Serraj n’a-t-il pas consulté ses voisins avant de se lancer dans une telle aventure sachant qu’Alger s’était imposée en 2016 comme un médiateur incontournable dans ce qui n’était encore qualifié que de « crise » ?

Boukadoum s’entretient avec le SG de l’ONU et plusieurs de ses homologues

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu des entretiens téléphoniques, au cours de ces derniers jours, avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et plusieurs de ses homologues étrangers, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a eu, hier, et au cours des derniers jours de la semaine dernière, des entretiens téléphoniques avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi qu’avec ses homologues d’Egypte Sameh Choukri, des Emirats arabes unis Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, de France Jean-Yves Le Drian, du Mali Tiébilé Dramé, du Niger Kalla Ankourao et du Tchad Mahamat Zene Cherif», précise la même source.