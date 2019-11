Les recalés de la présidentielle n’ont pas eu de seconde chance. Le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict : niet aux neuf recours ! L’institution que dirige Kamel Fenniche confirme, ainsi, la liste donnée par l’Autorité nationale indépendante de surveillance des élections (Anie). C’est désormais officiel, ils ne seront que cinq à s’affronter dans la course pour El Mouradia. Il s’agit de Ali Benflis, Abdelaziz Belaid, Azzedine Mihoubi, Bengrina Mohamed et Abdelmadjid Tebboune. Les « Farès Mesdour and co » sont hors course.