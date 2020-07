Ils sont sur tous les fronts de la lutte contre le coronavirus et les feux de forêts. Les services de la Protection civile sont très sollicités durant ces journées caniculaires. En plus des accidents de la circulation et des noyades, nos pompiers sont depuis quelques jours mobilisés «24h/24h» sur «le front du feu.»

Prés de 70 départs d'incendies ont été signalés à travers le pays ces derniers jours mobilisant des milliers de pompiers avec une logistique très fournie dont des hélicoptère pour venir à bout d'incendies qui mettent en péril la vie des citoyens. Les feux de forêts ravagent en effet nos massifs forestiers... à «une vitesse brûlante.» En ces temps de chaleur infernale, les départs de feu enregistrent «une moyenne de 15 incendies par jour», tel que l'affirme le dernier décompte de la direction générale des forêts (DGF).Le document de la DGF a précisé qu'un pic de 66 incendies par jour a été atteint mardi dernier à 17h au niveau de 20 wilayas, nécessitant l'intervention des hélicoptères de la Protection civile pour les éteindre. Il en ressort également que les récents incendies ont causé des dégâts «gigantesques». Certains foyers d'incendies ont constitué une menace pour les populations rurales et les flammes ont dévoré pas moins de 4271 hectares de superficie pour 814 foyers d'incendies, dont 1498 ha constitués d'espaces forestiers, 1230 de maquis et 1548 ha de broussaille. S'agissant des causes à l'origine de ces incendies, la DGF a précisé que «les enquêtes effectuées ont révélé principalement l'imprudence et la négligence des citoyens qui continuent à faire usage du feu pour incinérer les résidus issus des travaux agricoles».

Mais, ce n'est pas tout, car plusieurs facteurs sont désormais sous la loupe de la DGF qui a, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, mis en exécution un plan d'action de lutte contre l'exploitation illégale des forêts. La ponctuation des interventions inopinées, s'est soldée durant la même journée de mardi par l'arrestation d'un individu qui était en train de voler des produits forestiers, à Djelfa. Les agents de la Conservation des forêts de Djelfa appuyés par les services de la Gendarmerie nationale, ont réussi à mettre la main sur ce dernier qui se trouvait à l'intérieur d'un véhicule chargé de bois. Il a été arrêté à un point de contrôle, installé juste à la sortie de l'immense foret de Mellil. Des propos rapportaient qu'il y a un lien étroit entre action de cet individu et les récents feux de forêts. Il s'est avéré ensuite que l'individu arrêté n'est qu'un maillon... de toute une chaîne de trafic de charbon de bois! Un business «juteux», notamment à l'approche de l'Aïd El Adha. Car, la célébration de cette fête qui fait ressurgir de nombreux petits métiers, tels l'aiguisage des couteaux, la vente de paille, fait aussi «animer» la vente de charbon, puisque les Algériens préfèrent à l'Aïd El Adha, les grillades à feu doux, qu'on ne peut obtenir qu'en utilisant du bois ou du charbon. Mais, ce business est «brûlant» car, les méthodes traditionnelles non-réglementées de fabrication du charbon de bois entraînent de fortes émissions de carbone, ce qui constitue un gaspillage des ressources en bois.