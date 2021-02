Evoquée récemment, l'information faisant état d'un départ massif des professeurs-médecins spécialistes du CHU Khellil-Amrane de Béjaïa vers d'autres hôpitaux en raison de la contrainte majeure qu'ils rencontrent, à savoir le manque de logements de fonction, a été démentie par la directrice générale de l'institution. Il s'agit en réalité, de professeurs ayant été admis au concours de la chefferie de ser-

vice, qui ont rejoint leurs CHU respectifs, à savoir les hôpitaux de Blida, Bab El Oued (Baïnem), Mustapaha Pacha et Mohamed Lamine Debaghine (ex-Maillot), où ils ont été mutés. Ils sont, au total, quatre professeurs qui ont été remplacés par d'autres professeurs, lesquels, selon la directrice générale, qui s'exprimait sur les ondes de la radio locale, ont été installés à leurs postes et bien accueillis. La raison évoquée quant au manque de logements est «infondée». On se rappelle que l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa avait acquis une trentaine de logements, pour cette catégorie du corps médical.

La crise du logement a été résorbée, afin de ne pas perdre d'éminents professeurs en médecine. Cette contrainte levée, le CHU de Béjaïa est devenu une destination privilégiée de sommités en médecine et en chirurgie. De nombreux professeurs étaient, en conséquence, venus travailler à Béjaïa. À noter que depuis l'installation de Ghania Gherbi comme directrice générale en pleine période de crise

sanitaire, le CHU de Béjaïa a retrouvé son aura, même s'il continue encore à fonctionner dans les structures déjà existantes, en attendant la réalisation d'un véritable projet de CGU qui tarde à voir le jour, bien que l'assiette de terrain ait été choisie et que l'enveloppe financière ait été dégagée.

Le CHU a connu, par ailleurs, sa mue par un remaniement général de la direction. Une jeune de l'Inac a été installée. La direction médicale et paramédicale est dirigée par un jeune professeur, qui a réussi en un temps record à réinstaurer une discipline qui faisait défaut jusque-là. La réorganisation du service des urgences est à ce titre illustratif de ce travail colossal entrepris par la nouvelle directrice et son équipe. L'APW de Béjaïa, qui s'était distinguée par le règlement de la contrainte liée à l'hébergement des professeurs, devrait s'investir davantage pour la réalisation d'un véritable CHU digne de ce nom.