Cela résulte d’un accord conclu, hier, entre l’Autorité indépendante de l’organisation des élections (Anie) et les chambres des notaires et des huissiers de justice. à la faveur de cet accord, l’ensemble des cabinets exerçant ces deux fonctions libérales sur le territoire national «est habilité à légaliser les formulaires de signatures des citoyens au bénéfice de leurs candidats préférés», a déclaré le chargé de l’information et porte-parole de l’Anie, Ali Draâ. Cette tâche a été attribuée à ces cabinets du fait de leur possession de la prérogative de légalisation juridique et judiciaire, conformément à la loi.

L’autre nouveauté est que cette légalisation se fait gratuitement et sans verser d’honoraires. Cela entre dans le cadre de la prise - par l’Anie - «de mesures visant, non seulement, à faciliter aux Algériens d’apporter leur soutien aux candidats de leur choix, mais faciliter aussi à ces derniers le processus de collecte des signatures pour la constitution de leurs dossiers de candidature », poursuit ce même responsable.

Ces mesures, prises dans le cadre des missions de l’Anie, interviennent après les plaintes reçues par cette Autorité, émanant aussi bien des citoyens que des partis politiques. Ceux-ci dénoncent «le refus injustifié d’un certains nombre d’Assemblées populaires communales (APC) de légaliser ce genre de formulaires pour motif de non réception d’instructions, allant dans ce sens, de la part de la tutelle», a soutenu Draâ. Il y a lieu de signaler, dans ce contexte, que certaines APC s’étaient carrément dressées contre l’organisation du prochain scrutin. Dans le but d’anticiper ce genre de difficultés, voire d’entraves, Mohamed Charfi, avait demandé au Premier ministre, Noureddine Bedoui, «d’accélérer le transfert des prérogatives de l’administration à l’Anie, en vue de lui permettre de mener à bien sa mission».

Pour rappel, le nombre de postulants ayant retiré les formulaires de candidature pour la prochaine élection présidentielle a dépassé 80 jusqu’à hier soir. Le dernier en lice est Belkacem Sahli, secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine qui a rendu publique sa candidature samedi dernier. Il rejoint, à ce titre, plusieurs autres chefs de partis, à l’exemple d’Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Abdelaziz Belaïd, Aïssa Belhadi et Ali Zeghdoud.