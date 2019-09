Notre chef de bureau à Constantine Ikram Ghioua fait l’objet de poursuites judiciaire suite à une plainte déposée par le P/APC d’El Milia, wilaya de Jijel, à son encontre, après la publication d’un article le 10 juillet dernier. Dans son écrit, notre journaliste, qui a fait une enquête, a dénoncé la situation catastrophique de cette commune, l’une des plus riches dans le pays, mais aussi sur les abus constatés de visu et les dépassements du P/APC qui a fait l’objet d’une enquête dont le rapport a été adressé à la justice, mais aussi au wali. Les preuves concrètes sont en la possession de la rédaction avec toutes les pièces qui prouvent son implication. Outre de nombreuses accusations, il y a également celle d’abus de pouvoir, de trafic d’influence profitant de sa fonction et de détournement, pour ne citer que ces accusations. Le mis en cause qui a déjà été condamné à trois années de prison ferme par le tribunal d’El Tahir, et acquitté par le tribunal de Jijel est toujours poursuivi en justice suite à un appel introduit par le représentant du ministère public du même tribunal, mais continue d’exercer sans être inquiété. Pourtant, la loi est claire qui stipule que « tout élu poursuivi judiciairement pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics et ayant fait l’objet de mesures judiciaires est suspendu par arrêté du wali suite à la notification des instances judiciaires jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente et ce, conformément à l’article 43 de la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune. De même, selon les documents en notre possession, les griefs retenus contre le président d’APC sont lourdement réprimés par la loi en vigueur, notamment l’article 214 du Code pénal et les alinéas 26 et 29 de la loi anticorruption n°06-01 du 20 février 2006 complétée et modifiée. Après la publication de cet article, les habitants s’attendaient à une réaction des autorités en leur faveur, eux qui ne cessent de dénoncer le comportement du P/APC, mais ont été surpris de voir une journaliste, qui n’a fait que son travail, poursuivie en justice. Aussi, une large campagne de solidarité a été lancée sur les réseaux sociaux en sa faveur et celle du quotidien L’Expression, sachant que notre journaliste n’a pas été la seule à aborder le sujet. D’autres organes de presse l’ont fait avant elle.