Des très nombreux citoyens sont sortis, hier, à travers différentes villes du pays pour dire « non à l’ingérence étrangère ». Constantine n’a pas fait exception. Un rassemblement a eu lieu au niveau du stade Benabdelmalek à partir de 11 heures en signe de protestation contre la résolution du Parlement européen qui condamnant l’Algérie, selon ses membres présents, pour la pratique de la répression et le non-respect des droits de l’homme. Cette immixtion a fait réagir les Algériens qui ont tenu à faire savoir que la crise en Algérie est «algéro-algérienne». Le message est bien clair, venant pratiquement de toutes les wilayas, pour ceux notamment qui veulent internationaliser la crise en appelant « au secours » la communauté internationale. Après la réaction des partis politiques et des personnalités algériennes, le peuple n’a pas souhaité rester en marge de l’agression à l’égard de sa souveraineté qu’il vient de subir. Il a réagi et avec force. L’on constate également que les slogans ne sont pas les mêmes lors des marches qui ont eu lieu, hier, ce qui prouve la spontanéité des manifestations, contrairement aux slogans des vendredis qui visent les personnes et les institutions. Mais la question n’est pas, à l’heure présente, de pointer du doigt qui est responsable, mais plutôt une occasion de resserrer les rangs que la bande a tenté de diviser en mobilisant ses relais et en injectant des sommes d’argent faramineuses. Les manifestations d’hier ont été une belle réponse pour ceux qui veulent prolonger la crise et aller vers une période de transition, d’ailleurs que nous vivons depuis le mois d’avril. Une réponse qui est une occasion pour ceux qui ont infiltré le Hirak de revoir leurs cartes de jeu et leur plan d’attaque. Le peuple, cette majorité silencieuse qui s’est retirée du Hirak après avoir constaté sa dérive, a confirmé que sa position aux côtés de son armée n’est pas à discuter et pour dire oui à l’élection du 12 décembre.